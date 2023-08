Pescadores de la Región de Valparaíso preparan protestas por la grave crisis de la merluza.

Una profunda crisis está atravesando el sector pesquero artesanal, donde, según los pescadores, el colapso de la merluza ya es total y acusan a las autoridades de negarse a reconocer el problema y a proponer ayuda y soluciones para ellos. Anunciaron protestas antes de que comience la veda.

“La merluza está desaparecida. Son varios los factores que han llevado a nuestra región a esta profunda crisis y no comprendemos por qué no tenemos apoyo del Gobierno y sus autoridades. Es como si no existiéramos y eso es muy grave, por lo tanto, sólo nos queda hacernos visibles saliendo a la calle, uniendo a todos los pescadores y protestando para visibilizar una crisis que atraviesa, en forma muy dura, a nuestros pescadores”, señaló Miguel Angel Hernández, presidente de la Federación Nuevo Amanecer, que agrupa caletas de toda la región de Valparaíso.

A estas críticas, también se suma el presidente de la Caleta Portales y titular del comité de manejo de la merluza común, Pedro Troglio, quien señala que “es triste ver a nuestros pescadores endeudados y con graves problemas para sostener a sus familias. La merluza despareció y eso provoca una gran crisis en nuestro sector. No entendemos qué le pasa al Gobernador Mundaca y a sus asesores, quienes no han sido capaces de responder o recibirnos. Incluso enviamos una carta al Gobernador, explicándole la profunda crisis que están atravesando y no hay respuesta. Sólo nos queda un solo camino: defender nuestros derechos en la calle”.

Los dirigentes explican que la desaparición de la merluza común es un problema multifactorial. “La industria con la pesca de arrastre vienen depredando desde hace años el mar chileno, amparados por la Ley Longueira. A esto se le suma la pesca ilegal, el calentamiento del agua por el fenómeno del Niño, el ataque constante de los lobos marinos y el aumento del precio de los combustibles, causando una de las crisis más profundas en la historia de la pesca en la región de Valparaíso”, explica el Presidente de la Federación Nuevo Amanecer.

Los dirigentes se reunieron hace algunos días con el Subsecretario de Pesca, Julio Salas, quien escuchó las demandas de los pescadores y el grave problema que causa la ausencia de la merluza común en el mar, sin embargo, no se entregaron soluciones concretas. “Cuando en el sur hay marea roja, cuando en el sector agrícola hay sequía o el transporte público está en crisis, el Gobierno planifica ayudas dirigidas y sistemáticas para superar estos conflictos. En la región se concentraron en solucionar el problema de la Caleta Sudamericana, entregando millonarias sumas y dejando de lado a una gran cantidad de trabajadores, que en estos momentos no puede salir a pescar, ya que no hay merluza hace tres meses y en septiembre empieza la veda y nadie nos asegura que después de terminada, se normalice este fenómeno”.

El Presidente de la Caleta Portales, Pedro Toglio, explicó que ya están trabajando para organizar a los pescadores artesanales de la región, “y prepararemos carteles y saldremos a la calle, antes que comience la veda. Nos tendrán que escuchar de algún modo. Nosotros ya no sabemos cómo responder a los pescadores artesanales que están abandonados, en medio de una de las crisis más profundas. La última ayuda que recibimos fue en el Gobierno de Bachelet. Con Piñera nada y ahora seguimos igual de solos. Es hora que nos escuchen”.