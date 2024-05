¿Plagiaron The Black Keys a la banda nacional Los Sillas Musicales?

Estamos hablando de la intro de guitarra del tema On The Game, del disco Ohio Players, de la exitosa banda norteamericana The Black Keys publicado el 05 de abril del presente año, la cual es muy parecida a la intro del tema Muerte Súbita de Los Sillas Musicales, la que fue publicada en abril del 2019, como parte de su segundo LP titulado Nazca.

¿Cómo saber si una canción es plagio?

Si dos canciones comparten una melodía similar, es posible que haya plagio. Otro criterio es la similitud en las letras, especialmente si existen frases o estrofas similares. También se considera plagio si se utilizan elementos instrumentales o arreglos similares, como sería en este caso respecto a la intro de guitarra ejecutada por Dan Auerbach, extremadamente similar a la ejecutada por Dr.800XL en Muerte Súbita, al menos 5 años antes.

Para hacerse de una opinión propia, se pueden escuchar ambos temas en Spotify:

On The Game – letra y música de The Black Keys | Spotify

Muerte Súbita – letra y música de Los Sillas Musicales | Spotify

Consultamos al bajista de Los Sillas Musicales y compositor del tema, Revo Marcelo, su opinión al respecto: “me pillas de sorpresa!, toda la razón. Es un plagio, jaja! está en el mismo tono incluso, que quieres que te diga… ¿conoces algún abogado? Jaja. Hablando en serio, sería un gran honor que los Black Keys se hayan inspirado (tanto!) en uno de nuestros temas, habría que preguntarles… Por otro lado lamento que nuestras ideas musicales no gocen de igual nivel de difusión, La Opinión Online siempre nos ha difundido en todo caso y lo agradezco mucho”.

La canción Muerte Súbita de Los Sillas Musicales trata sobre el genocidio Selknam y cuenta con un delicado video animado dibujado por “COTONA”, la artista de cabecera de la banda.

The Black Keys se ha presentado sólo una vez en Chile con ocasión del festival Lollapalooza del año 2013 y actualmente se encuentra promocionando su duodécimo disco de estudios titulado Ohio Players.

Y tú… Qué opinas?