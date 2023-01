Presentan proyecto audiovisual para la Sala “Zona Central” del Museo Fonck

El proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Nacional de Financiamiento, Convocatoria 2022, permitirá que la Sala “Zona Central” dedicada a la prehistoria de la región, cuente con una novedosa plataforma audiovisual, que contemplará sonidos e imágenes que harán que la experiencia del visitante sea más interesante e inmersiva.

En su constante búsqueda por modernizarse y generar instancias culturales en Viña del Mar, el Museo Fonck proyecta generar una propuesta audiovisual en la Sala “Zona Central”, ubicada en el primer piso, en la cual los visitantes conocerán a través de imágenes, sonidos y muestras en vitrinas, la historia de esta zona, que se extiende desde el sur del río Choapa hasta el río Itata.

Gracias a esta iniciativa, financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Nacional de Financiamiento, Convocatoria 2022, la Sala que presenta objetos de altísimo interés patrimonial, propiciará que el público construya un sentido identitario, con información detallada de la prehistoria local.

De este modo, se podrá explorar el paisaje que envolvía a la zona central del país, cuyos primeros habitantes eran asiduos cazadores de mastodontes hace unos 11.000 años. Además de ello, gracias a estudios de arqueobotánica, es posible debelar cuáles eran los frutos que consumían en aquel entonces.

También se darán a conocer los sitios arqueológicos de la región, la topografía y su relación con lenguas vernáculas.

Se realizará un recorrido por la línea de tiempo, comenzando en el período Paleoindio con la Megafauna Extinta, siguiendo con el Arcaico (8.000 – 3.000 a. C.), el Agroalfarero Temprano (300 a. C. – 900 d. C.), el Agroalfarero Intermedio Tardío (900 – 1470 d. C.), el contacto con el Imperio Inca o Tawantinsuyo, producido hacia el 1470 d. C y el periodo Agroalfarero Tardío (1470 – 1536 d. C.).

Con esta iniciativa, el Museo Fonck una vez más nos demuestra que sigue trabajando en favor de la comunidad, a fin de otorgar instancias de recreación cultural, que permitan que el visitante se instruya sobre arqueología y prehistoria de la zona central.