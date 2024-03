Primer operativo otorrino permitirá a afectados por incendio recuperar sus audífonos.

Gracias a una alianza entre el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, el Hospital Dr. Gustavo Fricke, la Clínica Alemana, Desafío Levantemos Chile y la empresa Auditron.

Una docena de pacientes llegaron muy temprano este sábado al Consultorio Adosado de Especialidades del Hospital Dr. Gustavo Fricke para acceder al primero de varios operativos orientados a diagnosticar y gestionar sus audífonos a quienes los perdieron en medio del incendio.

Así llegó María Gloria Pérez, acompañando a su mamá, Eva Rosa, de 92 años, a reponer estos valiosos equipos para recuperar su calidad de vida y reconectarse con su entorno: “Me parece muy bien, porque deberíamos tener esta oportunidad siempre. Muchas gracias. Ahora van a hacerse el examen para saber cómo está su problema de audición”.

La señora Eva, como los restantes pacientes, accedió a todo lo que requiere, en una sola visita. Tal como lo explica la Dra. Dafne Secul, Subdirectora Médica del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, “este operativo hoy atenderá a personas que perdieron sus audífonos, personas con hipoacusia, y por lo tanto van a ser vistos hoy día por otorrino, por tecnólogo médico e incluso por el laboratorio que le va a entregar el audífono. De modo que en una atención va a quedar solucionado su problema de audición. Así que estamos muy contentos, con una tremenda generosidad han venido médicos, otorrinolaringólogos, tecnólogos a ponerse a disposición de estos pacientes”.

Todo ello, gracias a la alianza entre el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, el Hospital Dr. Gustavo Fricke, la Clínica Alemana, Desafío Levantemos Chile y la empresa Auditron. La Dra. Tatiana Aldunate, Subdirectora Médica, afirma que “estamos felices de formar parte de esta cadena solidaria, después de esta tremenda tragedia, y ser anfitriones de un equipo tan destacado como otorrinos de la Clínica Alemana, que han puesto su corazón solidario a disposición de los más afectados. Así que felices de poder acogerlos y entregar la infraestructura y el equipo humano nuestro para este desafío”.

Socios en la solidaridad

Tras diversos operativos en diferentes partes del país, la Clínica Alemana se hizo presente a través de sus especialistas. Karen von Schwedler, encargada de Comunidad de la Clínica Alemana, comenta que en el marco de una antigua alianza con Desafío Levantemos Chile, se pusieron a disposición de las necesidades de los damnificados: “Imaginamos lo difícil que es estar en una situación de damnificados, tener que estar en un albergue o en la casa de un familiar y además no escuchar nada porque perdiste tu ayuda técnica, que es súper importante. Entonces, de verdad, por eso además va a ser toda la atención en el mismo día y en siete días los van a llamar para entregar el audífono. Es súper importante poder ayudarlos lo que más se puede ahora”.

Por su parte María Francisca Hierro, coordinadora del Área de Salud para la Clínica Alemana de Desafío Levantemos Chile señaló que “es una alianza virtuosa donde cada una de las partes pone su granito de arena para que en conjunto, entre todos, podamos entregar esta ayuda. Sin la colaboración y el apoyo del Servicio de Salud, del hospital, obviamente nada sería posible. Entonces cuando se trabaja mancomunadamente de manera tan linda, tan unida en pro de los demás, sin duda para nosotros es fundamental. Nada lo podríamos hacer solos, todo es un trabajo en conjunto y lo agradecemos de todo corazón”.

Parte de la atención de los damnificados estuvo a cargo de los especialistas en otología, como el Dr. Jorge Preisler, que ya ha participado en otros operativos para diagnosticar hipoacusia: “Para nosotros también es importante y yo creo que para nosotros es un privilegio. Nosotros vivimos y trabajamos en una clínica que es distinta y la gente más necesitada está acá. Por lo tanto, tenemos que estar acá, si es posible, como no, encantadísimo”. Así también lo sintió Cristian Martínez, tecnólogo médico: “Cuando ocurrió esta tragedia, lo primero que pensé fue qué lástima no poder ayudar con mi profesión porque es muy específica. Yo me dedico a la audiología y cuando me llamaron de la clínica para hacer este operativo yo dije inmediatamente que sí. Y cuando me preguntaron, yo pregunté ¿y qué fin de semana es? Me dijeron el 2 de marzo. El único, entre comillas, inconveniente, que no lo era, es que estoy de cumpleaños. Aun así, aquí estoy. Y vine con mi hijo y todo a participar de esto porque no, no me puedo restar de ninguna manera. Es un agrado estar acá, haciendo esta gestión”.