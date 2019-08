Quillota: Estudiantes que realizan sus prácticas en centros de la comuna reciben nuevas capacitaciones

La iniciativa también contempla un proceso de inducción sobre el modelo de atención centrado en la Promoción de Salud y Garantías Ciudadanas, implementado por SaludQuillota.

Más de treinta alumnos están actualmente realizando su práctica profesional en los centros de salud municipal de Quillota y esta vez participaron en diversas jornadas de inducción y capacitación como parte de su proceso formativo.

Las actividades congregan a estudiantes de técnicos de nivel superior de enfermería, odontología, enfermería, medicina, psicología, entre otras carreras, quienes se han integrado al Departamento de Salud quillotano gracias a los convenios establecidos con institutos, centros de formación técnica y universidades.

Desde su ingreso a los Campos Académicos de Salud Quillota, los alumnos pasan por un proceso de inducción y la posibilidad de acceder a capacitación con los equipos de salud de los establecimientos.

Según explicó Claudia Maturana Donoso, Encargada de Desarrollo Institucional del Departamento de Salud Municipalidad de Quillota, este ciclo de formación de Campos Académicos aborda diversas temáticas como parte del proceso formativo de los jóvenes profesionales.

“En los talleres dirigidos a los estudiantes nos hemos enfocado en diversos temas como el enfoque de género, promoción de salud, humanización de salud, una actividad de prevención del suicidio, y lo más reciente un taller de sensibilización migrante para abordar la atención en salud de las personas que han llegado desde otros países de Latinoamérica”, manifestó Claudia Maturana.

Además, el día 7 de agosto los estudiantes asistieron a una charla en el Centro de Promoción y la Cultura, donde conocieron el Modelo de Gestión centrado en la Promoción de Salud y Garantías Ciudadanas, implementado por SaludQuillota, y el trabajo que se realiza con la comunidad.

“Me parece bastante entretenido, es un modelo que se centra más en el bienestar mental de las personas, eso es algo que no todos ofrecen, generalmente la salud está enfocada en lo físico, no tanto en lo psicológico y eso me parece bastante genial”, explicó Mildren Muñoz, quien realiza práctica como TENS.

“Es un modelo particularmente distinto al que se da en el resto de las comunas. Especialmente lo que hacen en el Centro de Promoción de Salud y Cultura, que concibe mucho desde lo comunitario, eso se distingue a la concepción tradicional que se tiene en salud. Es un enfoque integral que concibe a la salud como algo más complejo que una enfermedad o la atención de las enfermedades” dijo Fernando Olave, alumno de psicología de la Universidad Andrés Bello, y que realiza su práctica en el Centro de Salud Cardenal Raúl Silva Henríquez.

Durante la jornada, los alumnos conocieron y participaron en algunos de los talleres que se imparten en el Centro de Promoción y la Cultura como el curso de gimnasia, y visitaron parte de las instalaciones del recinto, que incluye una sala de ensayo y estudio de grabación destinado a apoyar bandas y grupos musicales de la zona, como parte de la estrategia de apoyo al bienestar que impulsa la municipalidad y Salud Quillota.

La estrategia de Campos Académicos de SaludQuillota data del año 2006, y considera convenios con Universidades, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica y Liceos Municipales, y según disponibilidad, se asignan cupos en los distintos establecimientos de la red para prácticas curriculares y profesionales o internados.

Actualmente hay convenios con 14 establecimientos de educación superior de la región de Valparaíso y Antofagasta.