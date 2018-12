San Felipe: Liceo Darío Salas de Santa María agradece al IPS oportunidad brindada a alumnos practicantes

La jefa de la Sucursal San Felipe destacó la instancia y subrayó que “ha sido muy gratificante para todos nosotros contar con alumnos en prácticas, ver cómo se desarrollan y aportan sus conocimientos innovadores y llenos de sueños.”



Director del Liceo Walter Arancibia, Karen Julio ( funcionaria IPS que colaboró siempre con la alumna), Alcalde de la comuna Santa Maria Claudio Zurita Ibarra, Maria Cartagena ex alumna en Práctica, y la profesora Encargada Adela Yanca.

Como una manera de agradecer la oportunidad que el IPS dio nuevamente a sus estudiantes, el Liceo Darío Salas de la comuna de Santa María extendió una invitación especial a la ceremonia de titulación de sus alumnos a la jefa de la Sucursal San Felipe, Isabel Salas y la funcionaria Karen Julio, quienes explicaron que “nos incorporaron para que pudiéramos ser partícipes del fin de este ciclo de María Cartagena, quien hizo su práctica con nosotros durante 2018, lo que nos enorgullece y pone muy felices”.

La jefa de la Sucursal destacó el aporte que ha significado para el IPS San Felipe recibir a gente joven y agradeció a María Cartagena.

Por su parte, María, quien se tituló de Técnico en Administración de Empresas y se prepara para entrar a la Escuela de Carabineros en Enero 2019, dijo que “mi mayor temor era no saber si iba a encajar con las personas que aquí trabajan y con el público, pero lo que más me gusto es haber conocido a este equipo, me ayudaron a no ser tímida y conocer mejor a los adultos mayores, por lo que agradezco infinitamente la oportunidad ”

Tanto ella, como el director del Liceo, Walter Arancibia y el alcalde de Santa María, Claudio Zurita agradecieron la oportunidad que brinda el IPS a los estudiantes.

En la misma línea, la profesora Adela Yanca afirmó que “sumarse al IPS es para nuestros estudiantes una gran experiencia, no se imaginan la importancia para sus vidas que tiene haber sido parte por casi 5 meses de esta sucursal, el sentido de colaboración, respeto, responsabilidad y mucho trabajo en equipo es lo que mejor aprendieron nuestros alumnos”.

La jefa de la Sucursal destacó la instancia y subrayó que “ha sido muy gratificante para todos nosotros contar con alumnos en prácticas, ver cómo se desarrollan y aportan sus conocimientos innovadores y llenos de sueños, sumarlos a nuestro equipo definitivamente fue una buena experiencia para todos.”