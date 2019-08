Semana de la Lactancia finaliza con entrega de reconocimiento a madres

Diversas actividades se realizaron en centros de salud, jardines infantiles y dependencias de la Municipalidad.

Con una feria informativa en el Centro de Salud “Cardenal Raúl Silva Henríquez” y la entrega de premios y reconocimientos a madres que continúan amamantando, finalizó la Semana de la Lactancia Materna en Quillota.

La conmemoración fue organizada por la Municipalidad de Quillota, a través de sus áreas de Educación, Salud y Dideco, como parte de la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia, que incluyó diversas actividades para gestantes y madres que están amamantando, padres y público en general.

Para este año, la actividad tuvo como lema “Empoderémonos ¡Hagamos posible la lactancia!” e incluyó charlas, concursos en los centros de salud, jardines infantiles y dependencias municipales, con el apoyo de profesionales del Hospital San Martín.

Carol Tapia, encargada de la oficina comunal del programa Chile Crece Contigo”, explicó que “todas estas actividades tuvieron como eje central la difusión de los beneficios de la lactancia materna y de la Ley 21.155 que protege la lactancia materna y su ejercicio. El balance es bastante positivo, las familias han logrado empoderarse, participaron en las convocatorias que se hicieron, los concursos y las diversas actividades que se realizaron en la comuna”.

La doctora Ximena Maldonado, coordinadora de Salud Infantil de Salud Quillota, comentó que “como cierre, se realizó una feria en el centro de Salud ‘Cardenal Silva Henríquez’, con diversas organizaciones, jardines infantiles, el hospital, taller de lanaterapia, estudiantes de educación superior, todo para exponer a la comunidad sobre los beneficios de la lactancia materna. Además se entregaron premios y reconocimientos a madres que se esfuerzan por mantener la lactancia materna”.

En la actividad fueron premiadas una treintena de mujeres que participaron en los diversos concursos y actividades organizadas durante la semana de la Lactancia.

Aracely Arias, usuaria del centro de salud “Cardenal Raúl Silva Henríquez”, manifestó que “me parece una muy linda actividad, soy nueva en Quillota y este es mi primer bebé. Me parece bien que hagan estos talleres, la promoción que están haciendo. A veces es difícil el tema de la lactancia y que se reconozca me parece súper bien, me ayudó bastante y me sirvió”.