“Sigamos de largo” vuelve renovado a conquistar el trasnoche de la TV por el resto del 2019﻿

Hoy, después de “Pacto de sangre”, será el debut de la segunda temporada del espacio de conversación, humor y contingencia que tendrá como protagonistas a Fran García-Huidobro, Maly Jorquiera y Mauricio Jürgensen, en un nuevo ciclo que pretende cautivar a la audiencia con tres personalidades muy distintas entre sí. La nueva etapa del programa apostará por refrescar un formato que logró ganarse el cariño del público en su primera versión.

Fran García Huidobro se ha ganado a pulso el sitial que hoy ocupa en la televisión chilena. Por eso, el desafío de liderar el trasnoche en el 13 luego de doce años haciendo farándula, está ligado a un giro profesional que le atrae. “Me gusta la idea de que la gente me pueda conocer en otro ámbito, uno más cotidiano, que, a pesar de ser un desafío complejo representa un hito novedoso para mi carrera. Mi personalidad siempre va a ser la misma, jamás reniego de lo que he sido en TV, pero aquí hay espacios para explorar otras facetas. Me he sentido muy a gusto en el 13”.

La comediante Maly Jorquiera, quien regresa al 13 luego de su participación en “Ridículos”, agrega: “Me pareció una propuesta súper interesante porque me gustan las aventuras y me gustan los desafíos. Lo pensé súper poco y dije ‘vamos con todo’. Estoy contenta y ansiosa por empezar y entretener a la gente, que nos acompañen y nos vean. Es un desafío porque yo agarro todo para el ‘leseo’. Es interesante enfrentar los temas desde otro lado y seguir siendo yo”.

Mauricio Jürgensen destaca que si bien conoce el programa desde su experiencia de haber sido invitado, ahora su rol tendrá que ver “con aportar desde lo periodístico a la conversación y entrar en la dinámica que se pueda generar en el panel. Espero aportar en que el programa mantenga esa gran variedad de temas que suele tener, acompañado además de dos tremendas comunicadoras”.

Marco Brisso, Director General de Entretención, señala: “en esta temporada de´Sigamos de largo’, iremos en la segunda franja del prime, después de ficción. Como saldremos al aire más temprano que la temporada anterior, el programa podrá ser visto en pareja, amigos o en familia, incluso con algo para comer y tomar. Así, el espacio se transformará en un panorama ideal antes de acostarse, con una revisión de contingencia, entrevistas y humor. Queremos que las noches sean cada vez más entretenidas”.