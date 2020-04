Teleserie “Aquí Mando Yo” volverá a TVN desde el lunes en horario vespertino

La teleserie éxito de TVN, “Aquí mando yo”, regresa a TVN este lunes 6 de abril desde las 19.45 horas, después de la emisión de Elif, la apuesta turca preferida de la tarde.

“Aquí mando yo” está protagonizada por Jorge Zabaleta, María Elena Swett y Cristián Riquelme y es una idea original de la guionista Daniella Castagno.

En la historia Zabaleta interpreta a Diego, un despelotado locutor radial, quién está separado de Sofía (Swett), una ejecutiva exitosa que viaja por el mundo y decide pedirle a su ex que compartan la casa para que él pueda cuidar a los niños, haciendo renacer entre ellos los conflictos del pasado, pero también el amor.

Esta particular situación no deja indiferente a Jorge (Riquelme), quién no ve con buenos ojos que su novia conviva nuevamente con su ex marido.

Esta teleserie es parte de la renovada tarde del canal público, que ha apostado por ser una alternativa de entretención familiar, con espacios como “Desde Casa” con Karen Doggenweiler y la serie documental “Con qué sueñas”; “Carmen Gloria a tu servicio”, “La Chúcara”, “Elif” y “Aquí mando yo” desde este lunes 6 abril a las 19.45 horas.