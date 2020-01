Tercera noche de humor en #OlmuéTVN contó con cuestionada rutina de Ruperto/Rupertina

El humorista Cristián Henríquez pisa por segunda vez el Patagual desde su exitoso paso en el año 2006 y esta noche encarnó a Ruperto y Rupertina con la misión de hacer reír a Olmué en esta 51a versión del Festival Del Huaso.

Su compañero de rutina fue Julio Jung. El humorista comenzó con Rupertina y en la segunda parte, Hénriquez interpretó a Ruperto. La rutina estuvo cargada a la contingencia, sin embargo, tuvo respuestas cruzadas y con momentos tensos a ratos, donde a se oyeron pifias y aplausos a ratos. En redes sociales los comentarios se hicieron notar.

Se retiró entre aplausos del público presente y varias críticas en redes sociales, luego de presentar a su equipo, en el que su hija era parte.

Ahí no más el remate, #Ruperto mejor que #Rupertina #OlmueTVN

Ruperto no es tan chistoso pero las weas que hace de curao son pa cagarse de la risa ¡ yo me rei caleta no se ustedes #OlmueTVN