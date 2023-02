“Vacaciones en mi Jardín”: Más de 270 párvulos participaron en el programa de Fundación Integra

El programa entregó 6 semanas de juego y entretención en ambientes de bienestar y con una variada oferta de actividades lúdicas.

Diversas experiencias recreativas, juegos, talleres de música, magia, teatro, deporte y movimiento fueron parte de las actividades que disfrutaron los más de 270 niños y niñas que participaron del programa “Vacaciones en mi jardín” que Fundación Integra puso en funcionamiento durante los meses de enero y febrero en la región de Valparaíso.

La Directora Regional de Fundación Integra, Loreto Barbieri, evaluó positivamente la implementación y desarrollo de esta instancia que entregó una alternativa de calidad para aquellas familias que, por diversos motivos, requieren contar con espacios de cuidado y recreación para sus hijos e hijas durante el verano.

“Estamos muy contentos de que los niños y niñas hayan podido acceder a esta oferta recreativa y de bienestar que Fundación Integra pone a disposición de las familias durante el periodo estival. Siempre va a hacer positivo y enriquecedor que ellos pasen tiempo de calidad con sus familias durante las vacaciones. Sin embargo, sabemos que no en todos los casos es posible, ya sea por dinámicas de trabajo o por diversas situaciones familiares, por ello este programa apunta, precisamente, a resguardar el derecho de los niños y niñas al juego y a la recreación en espacios seguros y protegidos”, señaló la autoridad regional.

Para Claudia Ortiz, mamá de Piero, el programa ha sido fundamental. “Sirve montón y tengo solo buenas opiniones, mi hijo lo pasa súper bien, se nota que llega a la casa contento, también con las tías. Yo puedo llegar a acompañarlo un rato, ver la dinámica y está feliz y me sirve montón, porque soy mamá soltera y trabajo en forma independiente, entonces todas estas instancias me ayudan, más que ayuda, son fundamentales”.

Una opinión similar manifestó Miguel Campos, papá de Catalina. “A mí me sirve de mucho, demasiado, y no solamente creo que a mí, a la mayoría de los apoderados. Yo estoy solo con mis niñas, y puedo hacer mis cosas, yo fui víctima de la catástrofe de Viña, del incendio, entonces me ha dado tiempo para ir ordenándome, sin andar con las niñas, me da tiempo de hacer mis cosas, porque también comen acá,”, señaló.

El programa funcionó hasta el 17 de febrero, de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 hrs., en seis jardines infantiles de la región, entregando una propuesta de atención centrada en el juego y la recreación, con alimentación completa y balanceada, espacios confortables y materiales educativos y didácticos de calidad para el desarrollo de experiencias lúdicas y talleres.