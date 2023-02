Villa Alemana cuenta con nuevas cámaras de televigilancia y alarmas comunitarias en 3 sectores de la comuna

El Fondo Comunal del programa de Presupuestos Participativos año 2021- 2022 permitió, en esta instancia, que vecinos y vecinas de Lo Hidalgo, sector céntrico de Progreso y El Patagual adquirieran e instalaran cámaras de televigilancia y alarmas comunitarias pasa así reforzar la seguridad en dichos sectores.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de villalemaninos y villalemaninas, y seguir potenciando las estrategias de seguridad en la comuna, el Municipio Transformador dio cuenta del funcionamiento del proyecto de televigilancia y alarmas comunitarias dispuestas en los pueblos rurales de Lo Hidalgo y El Patagual. Sectores que en menos de una semana ya cuentan con estas herramientas como una medida adicional para evitar hechos delictuales en sus predios y reforzar la seguridad local.

Seis cámaras de televigilancia y cinco alarmas de ruido disuasivas que, además, surgen de la postulación al Fondo Comunal del programa de Presupuestos Participativos año 2021- 2022 del Municipio Transformador, donde las vecinas y vecinos organizados pueden conocer el presupuesto municipal y decidir en conjunto con las autoridades locales sobre una parte del mismo. Es una forma de hacer gestión con y para la comunidad permitiendo que los vecinos diagnostiquen, prioricen, deliberen y ejecuten una parte significativa de los recursos municipales.

La alcaldesa (s) Karen Poblete dijo que “como Municipio Bien Tratante entendemos que la seguridad es un derecho hacia la comunidad, es elemental para una comunidad protegida, cuidada, para que los vecinos sientan que pueden vivir en un lugar seguro donde puedan transitar libremente, y en ese sentido, este proyecto de las cámaras en Lo Hidalgo viene a contribuir con eso, con una comunidad más segura, participativa, y que en cogestión tengamos la posibilidad de buscar soluciones en conjunto para las necesidades de nuestra comunidad”.

En cuanto a los Presupuestos Participativos, estos tienen como principal objetivo favorecer el desarrollo vecinal a través de la ejecución de proyectos, en especial de aquellos que se orientan a obtener un impacto social, el bien común y la justicia social, mediante la participación de la comunidad, lo que se traduce en el logro de una mejor calidad de vida de los vecinos.

En esa misma línea Janet Gómez, encargada de Presupuestos Participativos de la Municipalidad de Villa Alemana, indicó que “es súper importante este programa para los vecinos y para el Municipio. Tenemos, dentro de este programa, lo particular que tiene es que cuenta con un consejo de presupuesto participativo que lo integra nuestra alcaldesa Javiera Toledo y, además, toda la comunidad organizada que se elige una vez al año (…) Dentro de los proyectos que pueden postular, que están descritos en las bases del programa anual, uno de los pilares importantes para los dirigentes es el tema de seguridad ciudadana. En ellos postulan a dos temáticas: alarmas comunitarias que cuenta con una chicharra, y el tan esperado programa de cámaras de televigilancia que, sin duda, ha venido a entregar tranquilidad”.

Jimena Solís, presidenta de la Junta de Vecinos de Lo Hidalgo señaló que “el nivel de seguridad que esto da para la comunidad para mi es lo mas importante, que hoy día los vecinos se sientan más seguros. Ya que tenemos buena comunicación por whatsapp podemos seguir intentando que este sector siga rural, se mantenga con tranquilidad y siga siendo nuestro edén, que eso sería lo más importante”

Respecto del funcionamiento de las cámaras se mostró muy contenta y agregó que las imágenes “se ven a través de una aplicación y se ve fantástico porque podemos ver las patentes (de vehículos) las caras perfectamente de las personas y, además, tiene un modo nocturno entonces se puede ver fácilmente cualquier persona que no sea del sector, así que eso es maravilloso para nosotros”.

Refuerzo de las medidas de seguridad que no sólo ocurre en los pueblos rurales, sino que también en el sector centro de la calle Progreso donde se sumaron dos cámaras para la comunidad. En este caso corresponden a cámaras 360°, tipo domo, que tienen mayor alcance de visualización.

Paralelo a esto, recordemos que ya arribaron a la comuna once nuevos efectivos policiales que llegan para reforzar principalmente, las labores que se realizan en calle. Además, carabineros mantiene patrullajes preventivos nocturnos, y permanentes, enfocados al resguardo del comercio del centro de Villa Alemana y del sector de Peñablanca. Todo esto, se suma a las estrategias que ya ha implementado el Municipio Transformador en materia de seguridad, como el seguimiento a víctimas de violencia intrafamiliar y, también, las diversas reuniones con autoridades locales y regionales para abordar la agenda de seguridad.