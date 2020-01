Viña del Mar: Se acerca competencia de surf “Maui & Sons Viña del Mar Open 2020”

Desde este viernes 10 y hasta el miércoles 15 de enero, Reñaca será sede de la primera fecha del Circuito nacional y latinoamericano.

Viña del Mar, recibirá a los mejores surfistas chilenos y latinos, los que formarán parte en el “Maui and Sons Viña del Mar Open 2020”, que contempla el desarrollo de la primera fecha del Circuito Nacional de Surf 2020 y el comienzo del Tour Latinoamericano ALAS a disputarse entre el viernes 10 y domingo 12, y desde el lunes 13 al miércoles 15 de enero, respectivamente.

El lanzamiento oficial de estos eventos que cuentan con el apoyo de la Municipalidad de Viña del Mar a través de la Casa del Deporte, se realizó en las arenas del quinto sector de Reñaca y fue encabezado por la alcaldesa Virginia Reginato, junto a Concejal Jaime Varas, el Director Regional del Instituto Nacional del Deporte, Mario León, la Seremi de Deportes, Ruth Olivera, el director de la Casa del Deporte, Javier Aravena, el Director de Turismo Marcelo Vidal y el presidente del Club Deportivo Viña Surfing, Jorge Oliva.

En la oportunidad, la alcaldesa Virginia Reginato, dio la bienvenida a Viña del Mar a los raiders, y destacó “la gran acogida y apoyo que han tenido de la Casa del Deporte para la organización del torneo, con el apoyo en los últimos 7 años con un monto de 41 millones pesos, a lo que se suman 8 millones para esta versión en ayuda directa para el financiamiento de este evento”.

Por su parte, el Director de la Casa del Deporte, Javier Aravena, señaló que “con el Club Deportivo Viña Surfing, a través de su presidente, hemos podido concretar grandes cosas, como la incorporación el año 2018 de Viña del Mar en la World Surf Cities Network (Red Internacional de Ciudades del Surf).”

En tanto, el presidente del Viña Surfing Club, Jorge Oliva, agradeció a los auspiciadores el apoyo otorgado por las autoridades: “Ellos han creído para la realización de este torneo que año a año v acreciendo en convocatoria de participantes en un 50%. Para esta a versión esperamos más de 100 deportistas de más de 10 países”.

Entre los deportistas que participarán, destaca la pequeña de 12 años Rafaela Montesi, ganadora del campeonato sudamericano infantil realizado en diciembre en Colombia, quien se mostró muy entusiasta.

“Este es mi segundo torneo y estoy nerviosa y emocionada, pero creo que va salir todo bien y espero que me baya bien”, dijo la raider.

La primera fecha del Circuito Nacional de Surf Viña del Mar Pro 2020, se competirá en las categorías Open Varones, Open Damas, Junior Varones, Junior Damas, Sub 16 mixto y Sub 14 mixto. En tanto, el torneo ALAS las categorías son: 3 estrellas, Open Varones y Damas, Junior abierto y SUP Race abierto.

El campeonato este año innovará al integrar la modalidad sub race técnico de 1 km, haciendo de este campeonato aún más entretenido para todos los viñamarinos y turistas que disfrutaran de la competencia.