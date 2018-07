Zhao Lihong se presentó conferencia “La poesía es la flor del alma”

Zhao Lihong se presentó en la Delegación Municipal de Reñaca, donde cautivó a los asistentes con su prosa sencilla, dedicada a la familia y los amigos.

El poeta chino Zhao Lihong se presentó en la Delegación Municipal de Reñaca cautivando al público en la conferencia “La poesía es la flor del alma”. Actividad organizada por el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás (IC UST) y la Delegación Municipal de Reñaca.

Lihong también es narrador y ensayista y llegó a Chile para compartir parte de su obra, que “se origina desde los sueños, donde nos visitan familiares y amigos, los vivos, pero también los que nos han dejado”.

Sus poemas, prosas y novelas han sido traducidos al inglés, francés, ruso, japonés, coreano, español, ucraniano, búlgaro, macedonio y serbio. Los versos que recitó en esta oportunidad pertenecen a su antología poética “Aflicciones”, la que salió a luz en Chile este 2018.

El autor; quien además es director de la Asociación de Escritores de China, profesor de la Universidad Jiaotong de Shanghái y editor de numerosas publicaciones; ha sido galardonado en con múltiples reconocimientos, entre ellos, el Premio Nacional de Prosas de la Nueva Era, el Premio de Publicaciones Sobresalientes de China, el Premio Bingxin para la Prosa, el Shanghai Literature and Art Award y el obtenido por The Golden key of Smederevo en Serbia (2013).

La actividad contó con la participación de Arturo Grez, director de la Delegación Municipal de Reñaca; Sun Xintang, subdirector de CRICAL; Meng Xiayun, docente de Literatura Hispánica de la Universidad de Diplomacia de China; Zhao Yifan, docente de diseño de la Universidad Normal del Este de China; y Lilian Espinoza, directora ejecutiva del Instituto Confucio UST.