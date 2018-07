Chahuán plantea que el Senado debe dar el ejemplo y pagar contribuciones

El senador Francisco Chahuán calificó como “un error” las gestiones que estaría realizando el presidente de la Cámara Alta, Carlos Montes. Chahuán apela a que el Congreso Nacional deje de pagar contribuciones, las que alcanzan los $450 millones anuales pagados en cuatro cuotas trimestrales.

El parlamentario aseguró que el poder legislativo no puede ser tratado en forma distinta a la gran mayoría de los chilenos que sí cumplen con su responsabilidad tributaria, considerando además la deuda histórica que se mantiene con el municipio de Valparaíso.

“A mí me parece que las declaraciones formuladas en términos de intentar zafar de ese pago de la deuda no son adecuadas, por el contrario, debiéramos asegurar ese pago y además dar el ejemplo, porque no podemos tener un Congreso Nacional que finalmente no pague contribuciones, ni tampoco tenga los permisos en regla, ni las recepciones de obra. Creemos que hay que dar y partir con el ejemplo”, sentenció Chahuán.

El Senado habría solicitado un informe a la fiscalía interna de la Cámara Alta para presentar ante el Servicio de Impuestos Internos una solicitud y aclarar si corresponde o no continuar pagando contribuciones, lo que según Chahuán impide proyectar la actividad del parlamento hacia la ciudad y la comunidad de Valparaíso.