Alcaldesa de Quilpué invita a la comunidad a conocer el Parque “Las Tagüitas”

Tras una intervención financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el parque ahora cuenta también con un panel informativo de aves de la comuna. La alcaldesa Valeria Melipillan invitó a los vecinos y vecinas a conocer este sector y recorrer el sendero que tiene una vista privilegiada del Humedal Urbano Estero Quilpué.

A pasos de la Municipalidad de Quilpué, se ubica este pequeño oasis en plena ciudad. El Parque “Las Tagüitas” es un área ideal para la observación de aves donde la colectiva “Pajaronas” realiza un permanente trabajo de protección, conservación y limpieza. Buscando sumarse a esta gran iniciativa, el Municipio Abierto, a través de la Dirección de Desarrollo Económico Local y la Dirección Ambiental y de Sostenibilidad, realizó una intervención en el sector que incluyó plantación de árboles nativos, limpieza, despeje de maleza y habilitación de un sendero.

La iniciativa se desarrolló en el marco del Proyecto de Interés Regional «Quilpué, Reserva de La Biósfera» financiado por el Gobierno Regional.

En el lugar, además, se inauguró un panel informativo de aves de Quilpué, letrero que también se instaló en Colliguay.

La alcaldesa Valeria Melipillan, señaló que “nosotros quisimos hacernos parte de este cuidado y apoyar el trabajo que vienen realizando las organizaciones comunitarias con generar recursos o poner recursos a disposición de estos colectivos para generar senderos en este lugar, letreros que individualicen cuáles son las aves que se pueden ver y generar limpieza para que las personas puedan circular libremente y apreciar este sector que está muy cerquita de la Municipalidad y que, esperamos con el tiempo, vaya mejorando en cuanto a la inversión que podamos realizar para que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de este lugar.»

Respecto al cuidado y puesta en valor del Humedal Urbano Estero Marga Marga, la alcaldesa indicó que «hay una ley que protege a los humedales y desde la Municipalidad hoy día se está trabajando en la ordenanza para poder gestionar los humedales de mejor manera y poner límites a las acciones que los perjudican. Nosotros ya tenemos una ordenanza vigente que tiene que ver con la extracción de arena de los lechos de los esteros, pero tenemos que avanzar mucho más decididos a generar esta ordenanza que regule también las acciones humanas que se ejecuten en torno a los humedales. Los humedales son una fuente de biodiversidad muy importante, son una fuente que permite que la flora y la fauna circule a través del territorio, son fuentes de conexión, pasajes de conexión bionatural que efectivamente hoy día hay que proteger, no solo con palabras, sino con normativas que sancionen a quienes no protegen y no tienen esta sensibilidad desarrollada con el medio ambiente.»

Respecto al panel, la alcaldesa explicó que la idea es instalar, progresivamente, más de estos letreros en otros sectores de la comuna.

«La idea es, de a poco, poder ir mostrando a través de letreros informativos cuál es la flora y la fauna que tiene nuestra comuna para que nuestros vecinos y vecinas vayan conociendo, porque hay que conocer para cuidar y Quilpué tiene mucho patrimonio natural, tiene mucha flora y fauna, y si bien, muchas personas hacen estudios de esto, es muy difícil acceder a estos datos para la comunidad en general y por eso estos paneles informativos ayudan a acercar la información a los vecinos y vecinas y valorar lo que tenemos como comuna.»

El Parque “Las Tagüitas” está abierto a la comunidad, por lo que la alcaldesa invitó a todos y todas a conocerlo, cuidarlo y, por supuesto, llevarse su basura y no salirse del sendero para no dañar a los árboles nativos que se plantaron ni interferir en el ecosistema de las aves que ahí habitan.