Alcaldesa Macarena Ripamonti y Mario Kreutzberger se reunieron en la Quinta Vergara para iniciar planificación del cierre de la Teletón 2023 en la Quinta Vergara

Una visita a las instalaciones del anfiteatro de la Quinta Vergara para iniciar la planificación del cierre de la Teletón 2023 realizaron la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, el director honorario de la Teletón Mario Kreutzberger y el director ejecutivo de la entidad, Benjamín Díaz.

Tras el recorrido, el creador de la campaña solidaria que este año cumple 45 años y la jefa comunal, Macarena Ripamonti, entregaron detalles de esta jornada que se realizará los días 10 y 11 de noviembre con el objetivo de recaudar más de $37 mil millones de pesos, y cuyo cierre se hará por primera vez fuera de la capital, en la ciudad de Viña del Mar.

Sobre la visita, la alcaldesa indicó que “estuvimos principalmente revisando las disposiciones de las instalaciones a propósito de que es un evento que tiene en el centro el acceso universal y las disposiciones que permitan la integración de las personas con movilidad reducida o con algún tipo de situación de discapacidad. Estuvimos observando cómo va a ser la disposición de esos espacios”.

La autoridad comunal destacó que “esto va a ser un evento sumamente especial. Es la primera vez que el cierre de la Teletón sale de la Región Metropolitana. Es un verdadero orgullo, un honor poder recibirlo en el anfiteatro de la Quinta Vergara de Viña del Mar. Va a ser un momento de encuentro nacional y van a haber diferentes disposiciones respecto a los hitos para recordar lo que han significado estos 45 años, invitados especiales, personas que avanzaron y que hoy día tienen un horizonte de posibilidades en su vida mucho mejor gracias a la existencia de la Teletón”.

SORPRENDIDO TRAS AÑOS SIN ESTAR EN EL ANFITEATRO

Por su parte, Mario Kreutzberger, destacó lo que significa trasladar este evento nacional al escenario artístico más importante del país, y reiteró los agradecimientos a la alcaldesa por su apoyo.

“Siempre es muy bueno ir por las regiones y este es un año muy especial porque además se inicia una nueva generación. Como saben, yo ya no estoy a cargo de la construcción del programa, de las decisiones que se van a tomar, pero como lo dije cuando di un paso al costado, voy a estar siempre colaborando en todo lo que sea posible. Como este es un nuevo lugar al que vamos a acceder, hoy lo vine a conocer y me sorprendí de la infraestructura que no conocía y que se ve muy distinta por televisión”.

El animador detalló que respecto del mundo artístico y todo lo que va a ocurrir: “Puedo decir que de las cosas que vamos hacer es cruzar las 27 horas con los 45 años de todas las teletones que hemos hecho y algunas ideas innovadoras, tecnológicas, para hacer participar a algunos artistas que ya no están en este mundo. Estamos buscando cosas nuevas, para también homenajear a los atletas paraolímpicos”.

ADAPTARSE A ESCENARIOS

Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Teletón, Benjamín Díaz, comentó que “desde el 2019 nos estamos adaptando a distintos escenarios, hemos hecho teletones en pandemia, híbridas y hoy, sin Estadio Nacional, nos estamos adaptando para este hermoso lugar”.

Respecto de la preparación del evento que se realizará en la Quinta Vergara, adelantó que “nos estamos preparando para entregar un show de cierre y ojalá una gran celebración de cumplimiento de meta y de 45 años al país, por tanto no hay ninguna dificultad del aforo del lugar”.

Díaz destacó que “el público es parte del espectáculo y eso es muy bueno, porque a mi juicio eso no se logra tan bien en el Estadio Nacional. Aquí tenemos esa oportunidad y creo que el hito de celebración de 45 años lo merece la gente que va estar representando al país en la Quinta Vergara”.