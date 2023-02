¿Alisados y tinturas están prohibidas? Los mitos y verdades sobre el cabello pre y post natal

Muchos no lo saben, pero el cabello durante el embarazo crece más y sanamente. Experta explica cómo mantenerlo bello y cuidarlo durante este periodo y también en la etapa de lactancia.

Hace décadas estar embarazada para muchas mujeres era un paréntesis en los cuidados de belleza, y no se atrevían o no querían realizar nada en su cabello, por miedo principalmente a los daños que podrían provocarle al bebé en gestación.

Hoy es distinto, y las embarazadas también quieren verse bellas y lucir espectaculares en este periodo y es por eso que todo ha cambiado, desde la ropa, hasta lo que hacen con su cabello para verse y sentirse bien.

Catalina Fernández, peluquera, visagista y experta en colorimetría (@lapelusienta), explica algo que quizá muchas mujeres desconocen y es los beneficios que trae para ellas el embarazo. “Este es un periodo de crecimiento, donde el pelo crece mucho más y más bonito y por eso la primera recomendación es ir cortando lo malo y hacer mantenimiento permanente, además de masajes de forma habitual”.

La experta termina también con algunos mitos, en torno a este periodo y lo que sí o no se pueden realizar las mujeres, para arreglar su cabello.

Cortar o no cortar: Tal como señaló anteriormente Catalina Fernández, como el cabello crece más, es bueno ir cortando las puntas para así potenciar este crecimiento y que se vea cada vez más bello y sano.

Teñir o no teñir: Si bien algunos ginecólogos prohíben la tintura en este periodo, lo cierto es que hay mujeres que no consideran las recomendación e igualmente buscan alternativas. Para ellas la experta recomienda que cualquier coloración se realice después de los 5 meses de embarazo y siempre con productos sin amoniacos, para evitar cualquier riesgo para el feto en gestación. “Usamos una tintura que sea más orgánica, para evitar cualquier riesgo químico”.

¿Se cae el cabello? Catalina Fernández señala que esto ocurre más bien en el post parto, principalmente en el periodo de lactancia. “Cuando el pelo se empieza a caer en este periodo, no hay mucho que hacer. La recomendación principal para cuidarlo, es nutrirlo por dentro y por fuera. ¿Cómo? Tomando vitaminas, magnesio, hierro y realizando masajes de manera regular.

Alisados y bótox fuera: @lapelusienta tiene muchas clientas embarazadas y se preocupa de cuidar su cabello. Sin embargo, ella no recomienda y no realiza dos tratamientos que sí necesitan la utilización de productos químicos: El Bótox capilar y el alisado. “Para mí es lo único que está prohibido durante el embarazo y no se lo recomiendo, ni realizo a mis clientas”.

Si te sirvió esta nota y estás embarazada, no dudes en realizar cualquier consulta a la experta Catalina Fernández, quien en sus redes sociales responde todas tus dudas. Además, si buscas aprender más sobre este proceso, o conocer otros tips para mantener tu cabello saludable, puedes seguir a Catalina Fernández en @lapelusienta.