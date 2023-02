Yoys comienza el 2023 con su nuevo sencillo “Verano deseado”

De esta manera, la artista nacional sigue avanzando en un año cargado de proyectos, entre ellos el lanzamiento de dos singles más a mediados de año y su nuevo disco que vería la luz en octubre.

Siguiendo la línea de su anterior sencillo, actualmente la compositora y cantante, Yoys, está promocionando su nuevo single titulado “Verano deseado”, ya disponible en Spotify y las distintas plataformas digitales. En esta entrega, la artista nuevamente se inspira en las estaciones del año, al igual que en su anterior canción “Amada Primavera”, expresando lo que para ella significa cada uno de estos momentos, después de haber pasado por un complejo episodio de salud.

Cabe recordar que Yoys comenzó su carrera artística luego que sufriera una encefalitis herpética, que la tuvo entre el 12 de diciembre del 2016 y el 6 de febrero del 2017 en coma. Tras despertar de ese estado y vivir un largo período de rehabilitación, afortunadamente pudo salir adelante, momento en que adoptó a la música en su vida, la vía que hoy le permite expresar todas sus reflexiones frente a esta experiencia.

Por estas razones, “Verano deseado” tiene un sentido especial para esta cantante. “Llegó mi verano deseado en el año 2022, viví unas vacaciones hermosas en esa oportunidad, pero faltó algo, todos los días lo deseaba, hasta que encontré una hoja, un lápiz y en plena cabaña escribí todo lo que sentía. Así nació esta canción y hoy en día cada verano es más lindo para mí y mi familia, como si hubiéramos estado durmiendo o ciegos tantos años”, concluyó la música.

“Este single habla de que existen todo tipo de veranos, todos enseñan algo. Yo en un verano desperté del coma, gracias a que lo hice en esta estación, un día abrí los ojos y estaba en Viña del Mar donde mi abuelita, quien me llevó a la playa en silla de ruedas. Ese día pude creer que volvía a caminar, vi mi sueño hecho realidad, me encontraba enterrada en la arena feliz, pero cargaba con unos recuerdos horribles que no sabían si eran reales, sin embargo, siempre soñé que me veía feliz disfrutando mi vida con toda mi familia y la verdad que este verano 2023 por fin puedo decir que estoy disfrutando como nunca imaginé”, relató la cantante.

De esta manera, Yoys sigue avanzando en un 2023 cargado de proyectos, entre ellos el lanzamiento de dos singles más a mediados de año y su nuevo disco que vería la luz en octubre, con el apoyo del productor musical Aldo Jarufe de Instinto Music.

Yoys – Verano deseado (videoclip en Youtube):

Yoys – Verano deseado (single en Spotify):

Instagram Yoys: https://www.instagram.com/yoys_artista/