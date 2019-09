Alumna de Colegio Montesol de Quilpué ganó el III Concurso Regional de Pintura Escolar Santo Tomás

Constanza Carrillo obtuvo el primer puesto con la obra titulada “Renacer”. El segundo lugar fue para Nixa Delgado, del colegio San Antonio de Villa Alemana, y el tercero para Valentina Muñoz, del colegio Alexander Fleming, también de Villa Alemana.

Constanza Carrillo, alumna del Colegio Montesol de Quilpué, obtuvo el primer puesto en el III Concurso Regional de Pintura Escolar organizado por Santo Tomás Viña del Mar. El resultado se dio a conocer en una ceremonia donde además se inauguró una exposición con las mejores obras que se presentaron en la tercera edición de este evento dirigido a jóvenes de Educación Media de toda la región de Valparaíso.

“No me esperaba ganar el primer puesto. Había visto un par de fotos de los cuadros participantes y pensé que había un muy buen nivel, así que fue una sorpresa”, confesó la estudiante de tercero medio, reconociendo además que “yo siempre había querido participar en un concurso, pero me desanimaba en medio del proceso. Ahora mi profesora de arte y mi familia me insistieron y yo lo hice para ver cómo me podía ir”.

Este año, las obras presentadas al concurso debían estar relacionadas con la temática de la resiliencia, concepto que Constanza Carrillo dice que ya dominaba. “Es una palabra con la que ya había trabajado en clases de Filosofía, entonces no quise hacer algo tan explícito. Decidí plasmar la resiliencia como una figura humana a la que le agregué flores y maleza que esta figura se está quitando para desprenderse de sus problemas”, explicó sobre su trabajo titulado “Renacer”.

Raúl Barros, gestor cultural de Santo Tomás Viña del Mar y organizador del concurso, indicó que “es importante destacar la labor de los profesores de artes visuales que han entendido nuestro mensaje con respecto a las temáticas planteadas. Han sido ellos quienes han apoyado y guiado el trabajo de sus alumnos. Este año recibimos muchos trabajos de excelente calidad y creatividad, lo que significó una dura tarea para el jurado”.

El segundo puesto del concurso fue para Nixa Delgado, del Colegio San Antonio de Villa Alemana; y el tercero para Valentina Muñoz, del Colegio Alexander Fleming de Villa Alemana. Además, en la ocasión se premió a tres estudiantes que obtuvieron menciones honrosas: Ana Belén Pérez, del Colegio René Descartes de Viña del Mar; Catalina Raffemau, del Colegio Nacional de Villa Alemana; y Elisa Gómez, del Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer de Quilpué. Finalmente, como “participación destacada” fueron distinguidos Javiera Sepúlveda, del Colegio Juanita Fernández; Laura Gianini, del Colegio Capellán Pascal; Noemí Abarca, del Liceo José Cortés Brown; y Paulette Mitchell Aravena, del Colegio René Descartes, todos de Viña del Mar.