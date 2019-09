Consejos para ponerse en forma después de Fiestas Patrias

La campeona de maratones, Karen Torrealba, entrega sugerencias para quienes deseen comenzar a hacer actividad física para prepararse antes del verano o quieran ejercitarse después de Fiestas Patrias.

En septiembre no solo llegan las Fiestas Patrias sino también las ganas de muchos chilenos de comenzar la operación verano para estar en forma.

El arribo de la primavera reactiva las inscripciones a los gimnasios en nuestro país y la cantidad de personas en plazas y otros lugares públicos realizando deportes, “después del 18 se nota un aumento en las personas que van a entrenar a las calles o a centros de entrenamiento, porque en general los chilenos se ponen las pilas después de las Fiestas Patrias, pero es importante que lo hagan con responsabilidad para evitar lesiones o desgarros”, explica Karen Torrealba.

La campeona de maratones, profesora de educación física y embajadora de Garmin, entrega los siguientes consejos para retomar el ejercicio en estas fechas:

1. Comenzar de a poco y mantenerse. Antes de lanzarnos a hacer cualquier tipo de ejercicio, es muy importante realizar calentamientos previos, con el fin de evitar lesiones musculares. La idea es no saturar el cuerpo e ir midiendo con un dispositivo, como un reloj inteligente, las frecuencias cardiacas.

2. No sobre-entrenar. Al volver a entrenar o cuando se comienza por primera vez, es recomendable observarcómo va reaccionando el cuerpo y permitir que se adapte gradualmente. La idea es mantenerse motivado a través del tiempo y no sobre exigirse. Si bien los resultados no son inmediatos, sin duda contribuirá a dar un equilibrio físico y mejorar la versión actual.

3. Ajustar la dieta al entrenamiento.No puedes ejercitar y esperar resultados con una mala alimentación. La actividad física puede lograr maravillas, pero no es milagrosa. Adquiere hábitos alimenticios saludables que nutran el cuerpo, para que te sientas con más energía y fuerza para alcanzar tus nuevos objetivos. Incluye verduras, frutas, proteínas, carbohidratos integrales, mucha agua e intenta limitar el consumo de azúcares o alimentos procesados.

4. Ser constante y disciplinado. Plantéate objetivos a corto plazo y celebra los pequeños logros. Cumple tu rutina y toma la disciplina como una herramienta indispensable para incorporar el ejercicio como una forma de vida. Considera cada día como una nueva oportunidad para entrenar y verás cómo aumenta tu motivación.

5. Llevar el equipamiento adecuado. Para acompañar los entrenamientos, Karen recomienda el Forerunner 45, un smartwatch pensado tanto para principiantes como profesionales del running. Incluye una función llamada Garmin Coach, un entrenador virtual que entrega planes de entrenamiento para quienes desean mejorar sus tiempos de carrera. Monitorea el sueño, la frecuencia cardiaca y la absorción de oxígeno en la sangre para un mejor rendimiento.