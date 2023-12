Campamentos de Quilpué recibieron información preventiva sobre incendios forestales.

El Municipio de Quilpué partió con una campaña preventiva de incendios forestales en distintos campamentos de la comuna, con el objetivo de informar a sus habitantes y dirigentes sobre aquellas prácticas que podrían poner en riesgo a sus familias.

Así, lo explicó Paz Fernández, encargada del Departamento de Gestión de Riesgos, Desastres y Emergencias, quien señaló la importancia de concientizar a las personas que habitan estos asentamientos sobre el peligro que constituye, por ejemplo, la existencia de pastizales y basura, “el lunes comenzamos una campaña preventiva en distintos asentamientos precarios de la comuna de Quilpué ante la ocurrencia cierta de, frente a cualquier incendio forestal que pueda ocurrir, más que nada campaña con la comunidad para orientarlo, para apoyarlo en limpiezas comunitarias, entregándole información sobre recomendaciones que tienen que hacer para mitigar y prepararse y para que no suceda ningún incendio tanto estructural como forestal”.

Uno de los lugares visitados fue el Campamento Guinea, en donde se entregó material gráfico sobre las medidas para evitar la ocurrencia de incendios. Además, se sostuvo una pequeña reunión con algunos de los dirigentes, vecinas y vecinos, quienes agradecieron la gestión y aseveraron que cuidan el entorno para evitar la propagación del fuego. Así lo manifestó Jean Paul Díaz, presidente de la Comunidad Guinea, “acá nos hemos preocupado de sacar el pasto en los terrenos y no juntar basura, porque imagínense las altas temperaturas, el calor, entonces sí puede haber algún incendio y nadie quiere perder lo que tiene invertido aquí”, sostuvo.

Al respecto, la alcaldesa Valeria Melipillán, enfatizó que ya comienzan a registrarse altas temperaturas en la comuna, por lo que urge incentivar a los vecinos y vecinas a prevenir siniestros, “hemos trabajado con fuerza en la prevención de incendios forestales en varios frentes, esta semana se ha enfocado la labor en aquellos campamentos vulnerables a la propagación de las llamas, debido a su cercanía a bosques o pastizales, en algunos se registra acumulación de desechos, acá hay familias, niños y adultos mayores a los que debemos resguardar”.

Entre los consejos que se entregan, está por ejemplo la recomendación de no encender fogatas cerca de pastizales, no arrojar colillas de cigarros, cuidar los grifos y denunciar su mal uso, no botar basura en áreas verdes ni en zonas con vegetación, entre otras medidas.