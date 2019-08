Quilpué: Estudiantes de Colegio Jorge Rock Lara fortalecen habilidades comunicacionales a través de Taller de Periodismo Escolar

Entrevistas, elaboración de videos y confección de periódico semestral, son algunos de los trabajos que realizan los alumnos y alumnas de 7° básico del establecimiento.

Desde hace 8 años que se imparte el Taller de Periodismo Escolar en el Colegio Jorge Rock Lara de Quilpué, iniciativa que ha permitido a los estudiantes de séptimo básico del establecimiento, incursionar de manera distinta en el área del lenguaje y comunicación, abarcando tres ejes centrales, como lo es la argumentación, redacción y comunicación oral.

“Aquí los chicos aprenden a trabajar con la tecnologías, el uso del celular y el computador de una manera más amigable. Trabajamos también con la redacción de los periódicos de manera semestral, además de las redes sociales, estando enfocado el taller para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades de una manera distinta y complementaria, que es este taller intracurricular”, comentó Johana Navarro, profesora de lenguaje y comunicación del Colegio Jorge Rock Lara y encargada del Taller de Periodismo.

A través del taller, los niños y niñas han conocido el mundo del periodismo, identificando qué es y cómo se elabora una noticia, aprendiendo cómo se toma una fotografía y cómo se graba un video, además de reportear en terreno, buscando y proponiendo temas de interés para su comunidad educativa

“El taller de periodismo es una instancia distinta, donde aprendemos de una manera más amigable y entretenida. Siempre es positivo entusiasmar a los estudiantes con los que a ellos les gusta, y este curso se caracteriza por tener ese compromiso, así como también las otras generaciones de hace 8 años atrás. El taller esta potenciado para trabajar esta área del lenguaje de una manera distinta”, explicó la encargada del taller.

Periódico Escolar

Uno de los trabajos que desarrollan los estudiantes en el taller es la confección de un periódico escolar semestral, en donde plasman noticias, opiniones e informaciones de la comunidad educativa del colegio, las cuales son entregadas de manera entretenida, utilizando elementos de apoyo como la fotografía y video.

“Es súper bueno porque así podemos aprender a entrevistar, que para algunos es su sueño, o sacar fotos y recorrer el mundo, es muy bueno el taller de periodismo del colegio. Aquí aprendo redacción, además de saber argumentar bien y mejorar la comprensión lectora”, expresó Yampier Valdés, alumno de 7° básico del establecimiento, agregando que “de nosotros se sienten orgullosos, porque estamos representando al colegio, y además salimos en los diarios y somos más conocidos”.

Sumado a esto, los alumnos y alumnas trabajan en las redes sociales del establecimiento, generando distinto tipo de material para YouTube y Facebook, plataformas en donde dan a conocer las distintas actividades que se desarrollan en las inmediaciones del recinto educativo.

“Me parece muy bien poder hacerle entrevista a los profesores y saber más de lo que no sabíamos. Me gusta cuando trabajamos en grupo, me gusta también sacar fotografías y escribir harto y preguntar cosas, así que a los que vayan a asistir en el futuro, que lo disfruten, porque es algo bueno el taller de periodismo y se aprende mucho”, dijo Victoria Veas, estudiante del Colegio Jorge Rock Lara.