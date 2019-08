Colegio Médico de Valparaíso advierte crisis sanitaria por desabastecimiento de insumos clínicos en hospitales y consultorios

Este martes 06 de agosto, representantes del Colegio Médico de Valparaíso se reunieron en el Hospital Carlos Van Buren para denunciar el quiebre de stock que están teniendo los hospitales y servicios de atención primaria en la V Región, aludiendo a que -de no arreglarse- esto podría derivar en una crisis sanitaria con consecuencias graves para la comunidad, tomando en cuenta las metas sanitarias de cada establecimiento y los requerimientos de los programas GES (Garantías Explícitas en Salud).

Juan Eurolo, presidente del Colegio Médico de la Región de Valparaíso explicó que luego de recorrer, trabajar y recopilar información en los recintos de salud de la región, se ha detectado que en todos existe un quiebre de stock, donde hay funciones diarias del trabajo profesional que no se pueden efectuar por la falta de insumos básicos.

“No hay reactivos para muchos exámenes de laboratorio; ayer se nos anunció en este propio hospital (Hospital Carlos Van Buren) que quedaban dos o tres ampollas de medio de contraste para hacer escáner y de ahí en adelante no iba a haber contraste. Hay equipos malos que no han podido ser reparados, porque no se han podido comprar los repuestos o no se ha podido hacer la revisión respectiva”, detalla Eurolo.

El presidente también explica que hay falencias en relación a los recursos humanos, ya que hay una orden que impide reemplazos, provocando agotamiento y sobre exigencia al personal que queda trabajando y que también genera un problema a los usuarios. Además, hay irregularidades y no pago de asignaciones que antes se efectuaban, provocando malestar en los profesionales de la salud.

Servicios primarios

Tomás Lagos Marcino, presidente de CONFUSAM (Confederación Nacional de la Salud Municipal) de Viña del Mar agregó que desde hace 4 o 5 meses en la comuna, los establecimientos de salud primaria están presentando distintos déficit itinerantes de stock.

“Actualmente tenemos déficit de medicamentos tan críticos como pueden ser anticonceptivos, que son los que las mujeres necesitan para fecundidad como anticonceptivos simples, combinados, T de cobre. Tenemos déficit de clotrimazol y de distintos insumos clínicos básicos, como son gazas elásticas de distintos tipos, vendajes y jabones clorhexidina para dar una atención digna a los pacientes que se atienden en nivel primario de salud y que obviamente es una puerta de entrada al nivel secundario”.

Los representantes dijeron que su primer objetivo era denunciar la situación a la comunidad, para que entendiera la situación y también para ejercer presión a las autoridades, que hasta el momento no han dado respuesta.

Deudas

Respecto al desabastecimiento, el dirigente explica que “el hospital tiene impaga deudas de hace mucho tiempo y de altos costos que ha hecho incluso quebrar a algunos proveedores y, por lo tanto, no se le está fiando a los hospitales lo que necesitan para su trabajo diario y eso significa que se van a acabar definitivamente stock de muchos materiales”.

Los representantes explican que los problemas con los proveedores se debe en parte por un cambio en el sistema de pago, ya que antes eran los Servicios de Salud quienes efectuaban los pagos, sin embargo hoy en día los realiza la Tesorería de la República.

Una semana antes, el día 29 de julio, el diputado y miembro de la Comisión de Salud, Andrés Celis, se refirió al respecto.

“Le he solicitado al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que le curse una invitación a don Eduardo del Solar, el cual es director de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud, APIS, para que nos informe sobre la situación por la que están pasando y así poder dimensionar la gravedad de los hechos. Ahora, sin prejuicio de lo anterior comprendo las medidas que están adoptando los proveedores, porque he sido testigo de a lo menos 3 o 4 micro empresarios que han quebrado porque los hospitales o les han pagado en 2 o 3 años. Esta es una situación preocupante, alarmante, pero lamentablemente no es nueva. Lo fundamental y esencial es que las deudas que tenga el sistema público en general se transparenten, para priorizar el orden de los pagos y nadie se salte la fila.”

Colegio Médico

El Colegio Médico de Chile está levantando un catastro nacional y un estudio de brechas con el objetivo de informar las deficiencias, además, se está elaborando una carta que irá dirigida a los médicos y establecimientos para que puedan organizar las demandas y falencias.

Eurolo agrega “que este contexto es nacional, la Asociación de Proveedores Industria de la Salud (APIs) nos indicó que las regiones de Valparaíso y la Araucanía son las zonas más complejas en compromisos impagos”.

Respuesta del Servicio de Salud

Según el medio El Matutino, desde el Servicio de Salud, se expresó que “los Servicios de Salud de la región de Valparaíso, programan planificadamente de manera anual, sus pedidos de fármacos e insumos a CENABAST y otros proveedores y se van ajustando regularmente, de acuerdo a la demanda, de modo de garantizar el abastecimiento de cada centro asistencial durante el año”.

Agregando que “en caso de producirse alguna falta particular de medicamentos o insumos, a través de la gestión operacional diaria de cada establecimiento, se realizan inmediatamente distintas estrategias, tales como: la redistribución de stocks dentro de la misma red como medida rápida o la compra directa vía mercado público a otros proveedores”.

Finalizando con que “los Servicios de Salud se encuentran en gestión permanente de los recursos, realizando el monitoreo diario respectivo, es por eso, que hacemos un llamado a la tranquilidad a la comunidad, ya que no se ha comprometido la seguridad y la continuidad de atención de usuarias y usuarios”.