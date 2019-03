Concón: Empresarios turísticos solicitan mejoras en camino costero

Afectados por el deterioro de la ruta que une Concón con Viña del Mar solicitan el pronto financiamiento del proyecto de mejoramiento el que traería inmejorables beneficios en materias de seguridad, deporte y economía.

Tras el término de la temporada estival 2018-2019, distintos actores públicos y privados, aúnan esfuerzos para mejorar la actividad turística en la comuna de Concón.

Bajo esa premisa, los integrantes de la “Mesa Público Privada de Turismo” que preside el Alcalde Óscar Sumonte, apuntan al deterioro de la ruta costera, que une a la denominada “Capital Gastronómica de Chile con Viña del Mar”, como una de las tareas urgentes a solucionar para el impulso de la actividad económica como también del desarrollo del deporte en el sector.

Cabe recordar que el proyecto de mejoramiento de la ruta, ya está elaborado, en condiciones técnicas de ejecutarse y en búsqueda de financiamiento, pese a que según las autoridades de ambas comunas es alcanzable porque se puede hacer por etapas.

Ya son años en que, tanto los vecinos, autoridades y comerciantes, llevan solicitando arreglos en el primer camino turístico de Chile y que por las condiciones en que está, necesita urgente una remodelación. Pese a esto, la solicitud de los empresarios y vecinos aún no ha sido escuchada, lo que ha aumentado la molestia y nerviosismo entre los afectados, quienes no ven acciones concretas a su petitorio.

Es más, dicha inquietud va en franco aumento, ya que a finales del mes de octubre de año pasado (2018), cuando en el marco del Plan de Desarrollo Regional, el Presidente Sebastián Piñera anunció en Valparaíso una inversión de 8 mil millones de dólares, divididos en dos etapas, para poder concretar una serie de obras de mejoramiento para la V Región, pero pese a la buena noticia que supone la inyección de recursos hubo ausencia de varios temas, entre ellos este requerimiento.

El alcalde Óscar Sumonte dijo en ese momento que “aplaudimos la tremenda inversión, pero siento que quedan en deuda con la comuna de Concón, porque no se ha considerado el proyecto del camino costero por el que hemos estado luchando hace mucho tiempo, lamentablemente no fue mencionado en esta gran solución de la región”.

Bajo este contexto y transcurrido algunos meses del anuncio presidencial, Mario Nuñez, presidente del Comité de Desarrollo Turístico de la comuna de Concón, señaló que “hay una firme molestia y una desazón con las autoridades gubernamentales ya que al borde costero, que tiene más de 100 años, solo se le han hecho reparaciones parches. Es un borde costero con una belleza natural falente de seguridad, no solo para los turistas, sino que también de quienes viven en el sector”.

Respecto a la falta de recursos, Nuñez aseguró que “el presidente Piñera ha dejado totalmente fuera a este proyecto tan emblemático para ambas comunas, la región y el país. Chile tiene que tener puntos turísticos acordes a la modernización, por lo que este proyecto debería ser financiado si o si en este año 2019. Estamos muy molestos, pero aún es tiempo de reivindicarse y traer los recursos para que este borde tenga la altura que se merece la región”.

Marco Solari, presidente de la Asociación Gremial de Turismo de Concón, señaló que “estamos esperando hace mucho tiempo un proyecto que sigue durmiendo. Estamos muy necesitados de un borde costero mejorado ante el reclamo permanente de los visitantes que vienen a disfrutar de nuestros servicios gastronómicos y hoteleros. Su arreglo, vendría a mejorar espectacularmente la llegada y opinión de los turistas, por lo que vamos a apoyar al alcalde (Sumonte) en esta gestión. El borde costero hoy en día tiene una infraestructura bastante deficiente, no es linda, pero además es peligrosa, porque no tiene buenas bermas o veredas, por lo que el nuevo borde, con ciclovías, aportaría enormemente al área y al sector turístico de la zona”.

Julieta Nuñez, presidenta de la Caleta de Pescadores San Pedro de Concón, y quien, además, es una destacada deportista a nivel nacional en la disciplina de la natación, agregó que “sería maravilloso ver el pavimento en buen estado con ciclovías y todo bueno, ya que hay hoyos muy peligrosos la ruta. Uno quiere ir a caminar, trotar o andar en bicicleta y es muy peligroso andar entre los autos en ausencia de las veredas. Sería bueno tener un borde costero hermoso, no solo para los turistas sino que también seguro para los vecinos.

Finalmente, Mariela Barceló, empresaria turística y directora de la Asociación Gremial de los Empresarios Turísticos de Concón, mostró su preocupación respecto a la situación del borde costero ya que “los asociados están muy preocupados por los reclamos que afectan al turismo, al deporte y la comunidad, ya que el borde costero no es digno para lo que es la comuna turística: no tiene veredas, accesos para las personas en situación de discapacidad, sin estacionamientos ni paraderos y sin limpieza. Esto último no permite el óptimo desplazamiento de turistas y deportistas, que solo desean pasear por el lugar. Estamos preocupados y vamos a empujar para que los Ministerio de Obras Públicas, el Serviu y el Ministerio del Deporte ayuden a conseguir los recursos”.

“Hacemos un llamado a los vecinos a que nos apoyen en redes sociales para que se pueda visualizar esta problemática porque hoy es el momento y necesitamos su ayuda para sacar este proyecto delante de una vez por todas”, concluyó Barceló.

Cabe recordar que en agosto del año pasado (2018), los alcaldes de Concón y Viña del Mar se reunieron con diversos parlamentarios de la V Región, quienes apoyaron la iniciativa tras escuchar los reclamos de los vecinos que llevan más de 20 años luchando por arreglos en la vía. Las autoridades coincidieron en que ven con buenos ojos el proyecto para mejorar el camino costero que une ambas comunas, pero aseguraron que se requiere una millonaria inversión, por lo que esperan la pronta ayuda del gobierno central.