Crisis Sanitaria: Médicos Generales de Zona se adhieren a movilizaciones en la región

Luego de que hace unas semanas el Colegio Médico de Valparaíso denunciara una inminente crisis sanitaria por falta de insumos clínicos en la región y por irregularidades respecto horas y reemplazos; este lunes el presidente de Médicos Generales de la Viña-Quillota; Paulo Gnecco; anunció que los médicos generales también se sumarán a las movilizaciones que se están realizando en la región.

Paulo Gnecco presidente Médicos Generales de Zona Viña -Quillota.

“Desde el día de hoy, 19 de agosto se inició una movilización nacional de todos los médicos generales de la zona de Chile”, expresó Gnecco.

“El objetivo de esta movilización es muy claro: no es más plata, no es mejorar los sueldos; no tiene nada que ver con reivindicaciones monetarias de los médicos. Se exige que el ministerio cumpla su palabra y que de una vez por todas cumpla con un plan más permanente y estable para el desarrollo de especialistas en Chile”, explica.

“Este año, de los más 2.500 médicos generales de zona se encuentran a lo largo del país, postularon un poco más de 900 al proceso de especialidad, sin embargo el ministerio en vez de ser concordante con las propias cifras que tiene y reconocer que hay una brecha de especialistas en el sistema publico; lo que ha hecho es ofrecer una cantidad de cupos de especialización categóricamente menor a lo que se ha postulado, es decir 750 cupos de especialidad. Esto impide que todos los médicos que ya han ejercido en el sector público puedan especializarse y por lo tanto priva a la población a acceder a especialistas, especialmente en todo en áreas tan críticas – y bien como sabemos, esto muestra la inconsistencia del gobierno – como son geriatría, radiología, medicina interna, anestesia, etc.”, puntualizó.

Con el objetivo de que el Ministerio de Salud se comprometa y cumpla con los programas de formación de especialidades, médicos y médicas generales de zona de la región, capítulos Aconcagua, Viña- Quillota y Valparaíso – San Antonio se movilizarán hasta el frontis de Congreso Nacional de Valparaíso para exigir más y mejor salud pública para todos.