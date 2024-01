Daniel Fuenzalida llega a TVN. Conducirá el programa de concurso ¡Ahora Caigo!

Fuenzalida ha hecho diversos formatos en su carrera y su trayectoria incluye un largo recorrido en diferentes programas de televisión y radio. Desde marzo será el conductor de ¡AHORA CAIGO! en TVN.

El animador Daniel Fuenzalida llega a partir de enero de 2024 a TVN para conducir el programa de concursos ¡AHORA CAIGO! que une trivia, agilidad mental, conocimientos de cultura general y rapidez para conseguir un gran premio millonario, también participará en otros programas del canal.

Daniel Fuenzalida señala: “Llegar a TVN con toda la programación que habrá el 2024 me llena de satisfacción y orgullo, así como de mucha responsabilidad y trabajo, es un formato que me acomoda mucho, de concursos, parecido a lo que hago en la radio, además está en muchos países y le ha ido muy bien. Tiene que ver con la sorpresa y los juegos y con el contacto personal de cada uno de los concursantes, con el líder y los rivales. Desde ese punto de vista me gustó mucho el programa y siempre es lindo premiar, regalar, concursar, y tener en un estudio de TV el contacto con el público y los participantes. Las pantallas de TVN serán protagonistas para que cada uno cuente sus historias y para qué necesitan el dinero. Vamos a concursar, pasarlo bien y reforzar el entretenimiento con el ¡Ahora caigo!”.

¡AHORA CAIGO¡ irá en horario Access prime previo a “24 horas Central” con la idea de convocar a la familia chilena a uno de los programas de concursos más exitoso del mundo.

Un desafío para Daniel, “yo nunca he tenido la posibilidad de estar en TVN y estoy muy contento, feliz y agradecido de que hayan escogido a mí, me gusta involucrarme en los proyectos y programas, por eso esperamos que les guste el formato y se sientan identificados con cada uno de los participantes”.

Esta adaptación del formato israelí “Vuela por el millón”, cuenta con célebres versiones en España, Italia y Argentina y para este 2024 lo acaba de adquirir Brasil y Televisa Univisión.

Para Eduardo Cabezas, Gerente de Producción de TVN: “Este es un programa para toda la familia, la invitación es jugar, relajarse y entretenerse. Tiene un elemento de eliminación, que proporciona una tensión constante y atractiva para nuestra audiencia. Es un formato adaptable y versátil, por lo mismo elegimos a Daniel, por ser un animador cercano, que transmite alegría, con una conexión y atmósfera familiar que vinculará con nuestras audiencias, que encaja perfecto en este estilo de programa, al cual le hemos hecho ajustes y variaciones para chilenizarlo a las diferentes audiencias”.