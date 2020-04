Denuncian que veraneantes usan helicópteros para llegar a la región de Valparaíso sin respetar el cordón sanitario

Ante la llegada del fin de semana largo y de la propagación del coronavirus, las autoridades de Gobierno han anunciado cordón sanitario para todas las salidas desde la Región Metropolitana hacia la región de Valparaíso o del norte y sur del país. Tras ese caso han evidenciado que varios de los que vienen solamente a veranear a la zona viajaron desde helicópteros, sin respetar la cuarentena obligada o del cordón sanitario.

Así evidenció el intendente de la RM, Felipe Guevara, quien recibió denuncias donde salieron algunos de los capitalinos hacia los sectores turísticos a través de helicópteros o avionetas. “Tenemos denuncias de gente que en helicóptero o aeronaves propias o privadas habrían estado saliendo de la región Metropolitana a su segunda vivienda, por eso se estableció una disposición que los pilotos de esas aeronaves van a tener que dar una muy buena explicación para justificar por qué salieron”, sostuvo Guevara.

Además, la autoridad puntualizó que no se trata de segundas viviendas, sino que de la “disposición que no se puede trasladarse de una vivienda que no es la oficial. No se puede alojar en otra vivienda, no importa si es una carpa, un hotel o la casa del tío”.