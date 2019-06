El 5 de septiembre se realizará el simulacro de sismo y tsunami en el borde costero de la Región de Valparaíso

El Intendente Regional, Jorge Martínez presidió el Comité Regional de Protección Civil ampliado, donde se dio a conocer el trabajo que se realizará para desarrollar este simulacro.

Un ejercicio práctico a gran escala consistirá en modelar un escenario de real de un sismo con posterior tsunami en las cosas de la región y se desarrollará el próximo 5 de septiembre de este año.

Este simulacro permitirá practicar y poner a prueba los planes de emergencia de los proceso de evacuación de la ciudadanía. El objetivo además es fomentar una cultura preventiva y de autocuidado con una alta participación ciudadana en este ejercicio.

El Intendente Regional, Jorge Martínez, destacó que “desde hace un tiempo hemos venido trabajando con ONEMI y otras instituciones las variables de riesgo de la región y cómo esta región está preparada para un evento mayor, que puede asumir diversas formas. Hemos venido planificando con la Armada, particularmente en caso de un evento mayor de categoría 9 y lo hemos simulado en conjunto con el COE regional, con la ONEMI, con las Fuerzas Armadas. Sin perjuicio de la cual la ONEMI al fin cumple con una deuda que esta región tenía, que es tener un plan específico de emergencia para la variable de riesgo de tsunami. La región no contaba con un plan escrito, documentado, preparado, específico de la variable tsunami con un terremoto de una magnitud 7,8 a 40 kilómetros de la costa de nuestra región que generara un tsunami y una evacuación de alrededor de medio millón de habitantes. Ese riesgo si bien lo conocemos, lo hemos vivido porque es un país con historia sísmica no estaba documentado en un plan con estas características”.

“Ahora ha correspondido comunicar que todos los servicios y órganos nos vamos a preparar para hacer un gran simulacro el 5 de septiembre donde las instituciones nos tenemos que preparar. Todos sabemos, ya no es un misterio que frente a un sismo de estas características la primera ola llega en muy pocos minutos. Todos sabemos que quien intente tomar un vehículo para llegar a la zona de protección está cometiendo el error más grave de su vida, pero todavía no lo asumimos. Es tan importante lo que hay que hacer ese día. Un sismo de esas características, con esos efectos en Valparaíso va a ocurrir. No sabemos cuándo, ni a qué hora. Así que tenemos que estar preparados”, expresó.

Para este simulacro se desarrollaran diversos trabajos de preparación intersectorial, actualización conjunta con los municipios de todos los mapas de riesgo y la sensibilización de la comunidad. El director regional de ONEMI, Mauricio Bustos, señaló que “hemos tenido simulacros significativos en la Región de Valparaíso. Vamos a analizar cada uno de los parámetros con respecto de la fecha en específico, cuál es la población flotante que es un dato significativo. Hemos llegado a evacuar cerca de 500 mil personas. Los simulacros más grandes que se han realizado en el país se han desarrollado en la Región de Valparaíso”.

Sin embargo, la cifra exacta ya la vamos a anunciar. Lo importante es que todos quienes trabajan, que viven bajo la cota 30, todas las instituciones, los servicios del estado, el comercio, el turismo, todos esperamos que sumen a este ejercicio y demos como Región de Valparaíso una señal potente que estamos más preparados para enfrentar situaciones de emergencia graves si es que estas llegan a ocurrir y además dar una muestra de cultura cívica con el transporte público y privado respecto de no utilizar vehículos para evacuar situaciones de emergencia”, finalizó.

Con este trabajo de preparación y posteriormente el ejercicio en septiembre, serán instancias para que las instituciones perfeccionen sus planes, así como evaluar dimensiones, condiciones de seguridad, acciones de preparación inclusiva, tiempos de evacuación, identificar brechas y fortalezas para mejorar los procesos de evacuación y planes de emergencias.

En el lanzamiento de los planes de trabajo para este ejercicio el director regional de ONEMI entregó al Intendente Regional el “Plan Regional Específico de Sismo y Tsunami”, el cual fue elaborado durante varios meses y si bien, cuenta con las bases de los protocolos nacionales, integra todas las variables y parámetros necesarios para conforman un protocolo específico para la Región de Valparaíso.