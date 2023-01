Esval activa alerta amarilla en Gran Valparaíso por aumento de turbiedad del río Aconcagua

Sanitaria debió detener la captación de agua superficial en el Sistema Las Vegas y se encuentra operando con sus fuentes de respaldo y pozos que permiten que el suministro de agua potable se mantenga aún sin alteraciones en los hogares.

El subgerente zonal de Esval, Alejandro Romero, informó que la sanitaria activó para el Gran Valparaíso, la Alerta Amarilla, debido al considerable aumento de la turbiedad en el río Aconcagua producto de las lluvias en la alta cordillera. Hasta el momento, el suministro de agua potable se mantiene con normalidad en la zona, dado que Esval está operando con sus fuentes de respaldo y pozos.

“Nos hemos mantenido monitoreando permanentemente el rio Aconcagua dado el evento meteorológico. La turbiedad ha alcanzado altos valores en el sector Romeral – Hijuelas, lo que nos obligó a detener la captación de agua superficial, pues no es posible producir con dichos niveles de turbiedad y además podría dañar la infraestructura. Nuestros pozos y las obras que hemos ejecutado en la zona, sumado a diversas maniobras operacionales, nos permiten contar con varias horas de autonomía, evitando en este momento cortes de suministro a los clientes”, comentó Romero.

El ejecutivo agregó que se encuentra en coordinación con las autoridades y que recordó que, si bien esta alerta amarilla no significa la suspensión del suministro en los hogares, es fundamental un uso moderado del agua en la zona, evitando grandes acopios para no afectar el respaldo con el que se está operando.

Esval activó preventivamente sus planes de contingencia y estará actualizando la información en las próximas horas, a través de su cuenta en Twitter @esval_chile y los medios de comunicación.