Hospital Dr. Gustavo Fricke incrementa los turnos de atención de pacientes pediátricos

Para fortalecer la atención de niños y niñas, médicos y médicas becados, especialistas y liberados de guardia, con experiencia pediátrica se suman a los equipos de salud en turno.

Con la finalidad de apoyar el trabajo de sus colegas y la atención de pacientes pediátricos en esta Campaña Invierno, médicos becados, especialistas y liberados de guardia se han incorporado a los turnos tanto en las salas de hospitalización como en la Unidad de Emergencia Infantil del Hospital Dr. Gustavo Fricke.

Estrategias para sumar apoyo

El Jefe de la Campaña de Invierno, Dr. Claudio Cisterna explica que el aumento de consultas y de hospitalizaciones de este año no solo ha implicado casi duplicar el número de camas: “Eso significó un esfuerzo no solamente desde el punto de vista de aumentar las camas, sino que todo el personal que conlleva, técnicos paramédicos, auxiliares de servicio, enfermeras, kinesiólogos y por supuesto, también los médicos. En el caso nuestro hicimos varias cosas. Una fue, primero, doblar los turnos de los residentes y fuimos recurriendo a distintos tipos de médicos que fueron colaborando. Por una parte, los liberados de guardia reforzaron los turnos de lunes a viernes para poder mantener una atención, además de la atención del residente de piso, hasta las 20 horas. Algunos liberados de guardia incluso tuvieron que hacer algunos turnos de noche, fines de semana y festivos para cubrir este segundo residente. Algunos médicos que tradicionalmente no hacen turnos, como nutriólogos, como especialistas en NANEAS (Niños, Niñas y Adolescentes como Necesidades Especiales en Salud) y alguna otra especialidad general, se han sumado a turnos. Médicos que no hayan hecho nunca turnos en su vida o hicieron turnos por muchos años y los dejaron de hacer. Y además de eso, nuestros propios becados también han estado doblando turnos, que son nuestros residentes, y también han apoyado otras unidades dejando de lado la pasantía normal que tenían”.

Así lo hizo la Dra. Alexa Puchi, pediatra nutrióloga que se puso a disposición del equipo de salud en su turno en un día feriado: “Es muy gratificante porque las mamás cuando ven que de parte de uno hay compromiso, de parte de las madres también, hay como mucha comprensión y mucha gratitud. Y también obviamente, bueno, volver a las pistas y hacer turnos, significa también volver a estudiar, volver a, de alguna manera, ponerse a disposición también. Se vive distinto la experiencia de trabajar en un turno que trabajar en jornada parcial. Se vive mucho mejor el trabajo en equipo y es muy gratificante. Trabajé todo el día, no paré, pero se me pasó muy rápido y fue muy agradable. Llegué contenta a mi casa”.

Atención de niños y niñas en la Unidad de Paciente Crítico Adulto

Sin embargo, debido a la contingencia, no solo se atienden niños en áreas de especialización pediátrica. Tal como lo explica la Dra. Edith Muñoz, gestora de pacientes pediátricos, quien facilita la gestión de cupos y altas de niños y niñas en el establecimiento, explica que “al contrario de como muchos piensan, los pacientes pediátricos no son adultos pequeños, entonces la fisiología y todo es muy diferente, y son muy tiempo-dependientes, entonces es muy distinto un traslado con un niño, con una guagua, que con un adulto. Además, también dependen de la edad, del peso, de muchas cosas. Por ejemplo, si tenemos un paciente más grande, de 14 años, que pesa 70 kilos, ya un peso de adulto, es más fácil verlo en un lugar con un médico de adulto”.

Por eso, en la Unidad de Paciente Crítico Adulto, además de entregar cupos para niños, aquellos que por su peso y edad son más grandes han podido recibir atenciones de médicos de la Unidad. Tal como lo señala su jefe, el Dr. Rodrigo Ahumada, “nosotros como UPC adultos hemos puesto a la disposición de la pediatría 12 camas de adultos en este momento, tenemos médicos que están dispuestos a atender niños pediátricos si es que los pediatras lo requieren frente a una contingencia mayor, y también hemos recibido niños que tienen mayor peso en nuestra unidad de intensivo, manejados por médicos de adultos. Lo que más importa es que no le falte atención a ningún niño que consulte en el Hospital Gustavo Fricke y que requiere una cama crítica”, finalizó el especialista.

La Dra. Muñoz agrega que, si bien hay una gran responsabilidad al ser el recinto más complejo de la red asistencial, “nadie espera menos del Hospital”. “Todas las personas que están involucradas en esto merecen una gran felicitación porque de verdad yo me saco el sombrero por las jefaturas de la UCI pediátrica, Neonatología, la urgencia infantil y el servicio pediátrico, tanto de los colegas pediatras como de enfermería y todo el resto del equipo. Ha llegado incluso gente jubilada, ha venido a apoyar, que también ha sido importante porque es gente que tiene alta experiencia y habla del tema humano que hay detrás de todo esto”, afirma.

Finalmente, la Dra. Tatiana Aldunate, Subdirectora Médica del Hospital Dr. Gustavo Fricke, destacó que “estoy muy orgullosa de liderar un equipo humano de alta sensibilidad y responsabilidad frente a los problemas de salud pública que ya nos estamos acostumbrando a tener en el mundo entero. Desde marzo nosotros estábamos viendo esta situación y empezamos a prepararnos, primero calculando el refuerzo de campaña invierno y luego viendo la transformación y reconversión de camas, pero además llamar y contactarnos con la universidad, con liberados de guardia, con los pediatras, o todo aquel médico o personal médico que tuviera experiencia en niños, por la sensibilidad y la complejidad que tiene tratarlos. Afortunadamente el equipo de pediatría, que ya lo había demostrado en la campaña de COVID, se incorporó rápidamente en la actividad de adultos, y esa experiencia sirvió para organizar a la gente, complejizar camas e ir día a día buscando de qué manera seguir aumentando esta complejización de infraestructura, equipo humano y equipo técnico. Este es el hospital más complejo de la red, así que tenemos que liderar y tener en cuenta esta gran responsabilidad que tenemos”.