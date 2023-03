Hoy Gonzalo Valenzuela será el primer entrevistado en la nueva temporada de “De tú a tú”

Hoy, después de “Tele13 central”, vuelve a las pantallas de Canal 13 uno de los programas más queridos y esperados por los televidentes. Se trata de “De tú a tú”, espacio en el que Martín Cárcamo conversa a fondo y en el plano más íntimo con destacadas figuras nacionales e internacionales.

El primer invitado del tercer ciclo de este programa realizado por la productora La Industria será el reconocido actor Gonzalo Valenzuela, quien se convirtió en una de las figuras más mediáticas del reciente Festival de Viña del Mar como parte de su jurado. El mismo que ha sido protagonista de exitosas telenovelas, series y películas, tanto en Chile como en el extranjero, en las últimas dos décadas.

Una de las gracias de este debut de “De tú a tú” 2023 es que el episodio se grabó, por primera vez en la historia del programa, entre dos países: Chile y Argentina. En territorio nacional en la casa en la playa del actor, donde ha pasado gran parte del último tiempo desde la pandemia, y el resto en Buenos Aires. De esta manera, el intérprete pudo mostrar su lado más familiar y el que comúnmente no comparte con los medios de comunicación. Cabe mencionar que Valenzuela tiene tres hijos: Silvestre, Alí y Anka.

“La invitación es a ver un poco de mi casa, la playa y mi familia, que es lo que más quiero en la vida”, señala Gonzalo Valenzuela acerca de lo que se podrá ver este domingo en el horario prime de Canal 13, añadiendo que “me fueron a ver a Buenos Aires y a mi casa en la playa en Chile, que es donde paso la mayoría del tiempo. Mis hijos aparecieron, que es algo que siempre cuidé, pero ya están grandes y tuvieron bastante menos rollos ellos en saludar en cámara… en verdad lo disfrutamos todos”.

En ese sentido, el ex “Adán Mercader” de “Machos” comenta su participación en el espacio de Martín Cárcamo: “la disfruté mucho. En general no me siento cómodo frente a una entrevista, pero esta vez lo pasamos muy bien. Más que una entrevista, es una conversación y eso nos predispone a estar mucho más relajados”.

Por su parte, Martín Cárcamo declara que “este domingo tendremos un gran capítulo con Gonzalo Valenzuela. Su historia es de mucha resiliencia, con momentos felices, pero también muy duros, y de todo eso hablamos. Creo que el público se sorprenderá con todo lo que él nos cuenta y, por primera vez, hablará de varios temas”.

Es así como el actor hará un repaso por su vida, incluyendo su historia más personal, aquella en la que ha tenido que enfrentar la partida de varios seres queridos muy cercanos, como un hijo, un hermano y sus padres. Asimismo, hablará de su rol como papá y de sus vínculos amorosos. Todo esto en el estilo cercano, ameno y de confianza que entrega un programa como “De tú a tú” y su conductor, Martín Cárcamo.

“De tú a tú”, primer capítulo de la temporada 2023 con Gonzalo Valenzuela como invitado, hoy domingo después de “Tele13 central” por las pantallas de Canal 13.