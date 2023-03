Objetos patrimoniales que pertenecieron a la Familia Rioja fueron donados al Municipio viñamarino

Se trata de 21 libros de propiedad de Fernando Rioja, además de una serie de cartas, documentos y escritos, junto con 7 sombreros que el propio Rioja utilizó y que en su mayor parte fueron importados.

El Municipio de Cuidados de Viña del Mar recibió a través de su Departamento de Cultura una valiosa donación de objetos para el Museo Palacio Rioja de parte de la señora Ana Mary Garrido Lopategui, viñamarina que fuera amiga de dos de los hijos de Fernando Rioja, el inmigrante español que en 1906 mandó a construir esta casa, hoy uno de los principales Museos de Artes Decorativas de la región.

Entre los objetos donados se encuentran 21 libros de propiedad de Fernando Rioja sobre los Juegos Florales Cervantistas, filosofía y exportadores españoles, entre otros temas, además de una serie de cartas, documentos y escritos que dan cuenta de negocios, su estilo de vida y amistades del empresario español y su familia. Destacan también siete sombreros que el propio Fernando Rioja Medel utilizó y que en su mayor parte fueron importados desde destacadas boutiques o sombrererías de París y Londres como Gélot o Harry Bedford and Co.

Entre los sombreros recibidos destacan los de copa, utilizados por los hombres de clase alta en el siglo XIX y principios del XX, los bombín o sombreros hongo que se caracterizaban por ser rígidos y de copa esférica, como los que usaban los caballeros ingleses y antiguos personajes como los de la serie de los años 30´, el Gordo y el Flaco, por ejemplo.

Estos accesorios de moda fueron recibidos conforme por el municipio, puesto que su gran valor yace en que fueron del mismo Fernando Rioja, conservando algunos de ellos incluso sus iniciales fundidas en metal, además de marcas y sellos de originalidad.

En una primera etapa, el museo municipal someterá los sombreros a una limpieza mecánica para su mejor conservación y resguardo en el depósito del museo donde estarán protegidos de la humedad, el polvo y agentes biológicos que pueden dañar gravemente bienes culturales de estas características.

Para Ana Mary Garrido su principal motivación para realizar esta segunda donación de objetos al municipio consiste en reconocer que estos bienes culturales pertenecen a la ciudad. “Esto es patrimonio y son cosas que deben volver al lugar de donde salieron. No a un anticuario, porque son cosas nuestras, de Viña del Mar y mi interés es que no se pierdan”, explicó

Donación anterior

Sin embargo, esta no es la primera donación de Ana Mary Garrido Lopategui al museo municipal, ya que el 2016, año de la reapertura del palacio tras ser restaurado, donó vestimentas y accesorios, cuadernos, libros y revistas de la época, álbumes de fotografías, tarjetas y postales de la familia y que Guillermo y Sara Rioja, hijos de don Fernando Rioja, le regalaron.

Paula Araya, Coordinadora del Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja, explica que con todos estos elementos recibidos, junto a otros bienes culturales que también han donado al museo en este tiempo, se ha podido conocer y establecer con mayor precisión la historia de Fernando Rioja, su familia y el personal de servicio que los asistió hasta que vendieron la casa al municipio en 1956.

“Gracias a estas donaciones y la conciencia patrimonial de quienes han entregado estos bienes al palacio, hemos podido redefinir una nueva y mejorada museografía que ya está operando en el museo y que continuará renovándose con otros proyectos más que ya se encuentran en desarrollo y ejecución para así enriquecer aún más la experiencia de quienes visitan este sitio histórico, donde como museo vivo estamos preocupados de investigar, conservar, exhibir y comunicar gracias a un trabajo en equipo, vinculándonos con la comunidad”, afirma la Coordinadora del Museo.