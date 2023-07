“Martín Herrera” recuerda su paso por “Los 80” a 15 años de su estreno: “Nos convertimos en una especie de familia”

El actor Tomás Verdejo se hizo conocido en la TV nacional hace 15 años gracias a su rol de Martín Herrera, el hijo del medio de la familia protagonista de “Los 80”. El personaje, cuyo arco lo llevaba desde ser un escolar con ganas de ser piloto de la FACH hasta convertirse en camarógrafo de oposición, marcó la carrera del joven, hasta entonces conocido por roles en obras de teatro como “La viuda de Apablaza” y “Pantaleón y las visitadoras”.

Tras quedarse con el papel de “Martín”, Tomás continuó su carrera en la actuación en la teleserie “Feroz” (2010) y en películas como “Ulises” (2009) e “Invierno” (2015). Posteriormente, viajó a Europa a estudiar y, según cuenta, cambió totalmente de intereses.

“Me fui a vivir a Praga por casi 4 años, estudié lenguaje visual en cine y foto en blanco y negro aparte de unos cursos de interpretación. Después hice un corto y me dediqué a la fotografía hasta que volví el 2020 más o menos en la época de pandemia”, cuenta el actor.

Actualmente de 40 años, y ya radicado en Chile, Tomás está dedicado a la gestión de proyectos de artes visuales y a la fotografía, y opina que el reestreno de “Los 80” es una buena noticia porque le permite al público revivir grandes momentos.

“El objetivo de la serie siempre fue conectar con la gente, y me da la impresión de que cada vez que se reestrena o se vuelve a dar, la gente también conecta de nuevo con la serie, eso genera una cierta familiaridad y siempre es positivo que puedan verlo. Yo creo que hace falta una inversión en más producciones y formatos de ese tipo, con una gama más amplia de temas de historias que los que se ven en las teleseries”, opina.

Consultado sobre sus recuerdos de las grabaciones de “Los 80”, Tomás sostiene que son experiencias que no olvidará nunca. “Son recuerdos que mantengo en mí con mucho cariño, experiencias increíbles de experimentar. Creo que fue un fenómeno súper particular y único, y la gente hasta el día de hoy me lo expresa cuando me saluda. Para mí son un grupo de gente a la que le tengo mucho cariño, nos convertimos en una especie de familia por mucho tiempo, no solamente el elenco, sino el equipo en general. En retrospectiva, me siento súper privilegiado de haber podido vivirlo en primera línea”, dice.