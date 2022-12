Más de 1.000 personas disfrutaron de las actividades navideñas organizadas por el Municipio transformador

Panoramas para toda la familia que incluyeron la visita del viejito pascuero en La Comarca, conciertos del reconocido tenor León de la Guardia, shows itinerantes de El Grinch y una serie de otras iniciativas que fueron aplaudidas por vecinos y vecinas de la comuna.

Tras dos semanas de variadas y coloridas jornadas navideñas, este 23 de diciembre culminaron las actividades organizadas por la Municipalidad de Villa Alemana en el marco de las celebraciones en vísperas de navidad.

Completa parrilla de espectáculos que permitieron que los vecinos y vecinas de la comuna disfrutaran en familia, y de manera gratuita, de una serie de actividades propias de esta época del año. La novedad: el carácter itinerante de las iniciativas ya que la idea, justamente, fue no sólo reunir a las personas en el centro de Villa Alemana, sino que acercar la navidad a sus barrios.

“La idea es que todos los villalemaninos y villalemaninas tengan la oportunidad de vivir un momento entretenido y especial en estas vísperas de navidad, y muy cerquita de sus casas”, señaló la alcaldesa de la comuna, Javiera Toledo.

La jefa comunal agregó que “tener estas instancias genera recuerdos, y los recuerdos son muy importantes especialmente para nuestras infancias, así que estamos contentos de que todos los vecinos y vecinas tengan esta magia de la navidad”.



DESCENTRALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

El elenco del musical “El Grinch 2: Don Santa en Villa Quien”, fue el encargado de mostrar fragmentos de esta obra en nueve puntos diferentes de la comuna en lo que llevó por nombre “Navidad en tu barrio”. Extractos del esperado espectáculo que culminó con una multitudinaria celebración en la Plaza Belén donde se reunieron cientos de familias villalemaninas.

En esa línea Scarleth Machuca, asistente a la última función ofrecida por los actores, dijo que “es muy bueno que la alcaldesa de la comuna de este espacio para toda la familia y, sobre todo, en esta fecha que es navidad con un espectáculo del Grinch que, además, es una de mis películas favoritas”.

No sólo eso ya que, también, este año tuvimos la visita del destacado tenor chileno León de la Guardia, ciudadano destacado de la comuna de Villa Alemana y quien actualmente mantiene una exitosa carrera en Europa. Se presentó en tres oportunidades para que todos los vecinos y vecinas pudieran disfrutar de su concierto.

El cantante lírico dijo que “fue un placer enorme y la verdad que me he encontrado súper feliz. En la Municipalidad me trataron increíble y sobre todo el público ha sido increíblemente cariñoso. He cantado en grandes teatros, en algunas ocasiones, pero nada se compara a cantar en tu casa, con tu gente, y eso me llena de orgullo y de felicidad”.



ESPACIOS ABIERTOS A LA COMUNIDAD

Otro de los atractivos de la comuna fue La Comarca, polo comercial que esta vez funcionó en horario extendido, de 10.00 a las 23.00 horas, con el objetivo de que todas las personas pudieran encontrar sus regalos de navidad. En este espacio, también, estuvo de visita el viejito pascuero quien hizo una pausa en sus actividades de fin de año para sacarse fotografías con las familias y escuchar los deseos navideños de niños y niñas de la comuna.

Sumado a ello, el Teatro Pompeya llenó sus butacas con la visita de decenas de villalemaninos y villalemaninas que disfrutaron de shows musicales y de danza. Lo propio ocurrió en la Plaza Belén donde se presentaron diferentes compañías con espectáculos que incluían villancicos, obras de teatro y danza.

Actividades que fueron bien recibidas por los y las participantes de estas jornadas. Cinthia, vecina de la comuna, indicó que “es fantástico que se hagan estas actividades para los niños porque así también le damos otro valor a la navidad, no al consumismo, sino lo que es compartir en familia, conocer a los vecinos, que los niños tengan contacto con otros niños. Y los actores, fenomenal”.

Hay que señalar que las actividades se desarrollaron entre el 12 y el 23 de diciembre y estuvieron enfocadas en llevar el espíritu de la navidad a diversos puntos de Villa Alemana para que todos y todas vivieran esta celebración en familia.