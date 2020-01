Mocedades cerró #Olmué2020 con románticos clásicos con caída y todo

Los antiguamente conocidos como “Voces y Guitarras”, desde España al Patagual; el grupo Mocedades abrió la última noche de Olmué 2020.

El maestro Horacio Saavedra estuvo a cargo de la orquesta y recibió una ovación del público. Aun así, en Twitter criticaron el sonido y acusaron de estar desafinados a los españoles.

Hubo un momento que despertó risas entre los twitteros, también, cuando una integrante del grupo, se tropezó.

Me quedé esperando que mejorará el sonido de #Mocedades , pero toy cachando que son ellos y ellas quienes desafinan. Sobre todo la Soa de negro. Que decepción! #OlmueTVN

Creo que se entiende la edad el desgaste natural de la voz pero mocedades no se esfuerza desordenados y no se escucha nada están cansados, no le veo ni ganas de cantar #OlmueTVN