Pato Pimienta debutó en el Patagual para #Olmué2020

Esta noche se presentarán dos humoristas: Pato pimienta y Claudio Michaux, ganador de La Huincha.

Pato Pimienta fue el primero en esta noche de doble humor en Olmué 2020. El stand-upero se presentó en un escenario televisado por primera vez en su carrera.

Mientras que en redes sociales, no tuvo muchos buenos comentarios, en el Patagual sacó risas y se retiró con un chiste haciendo alusión al estallido social y los políticos.

Yo siempre me reí con el @patopimienta y hoy no ha sido la excepción #OlmueTVN

Me tuvo nerviosa al principio pero se pudo! Grande @patopimienta ❤ te sigo desde hace muchos años en el stand up y me encanta verte crecer! Merecido escenario, pa adelante que pa atrá no cunde! Agradecida del humor sin misoginia ni violencia de genero #OlmueTVN #olmue2020