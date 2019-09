Mon Laferte es la primera confirmada para #Viña2020

View this post on Instagram

Llevo algún tiempo amarrándome la lengua para no contarles esta hermosa noticia. Vuelvo a mi ciudad y el mar está de fiesta! Las olas y mi canto ya se conocen hace tiempo y esperan con ansiedad su reencuentro. Gracias por la oportunidad. Gracias mi gente linda!!! Ahora si vayan preparando la de Platino! (Después no digan que no advertí)