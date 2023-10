Mujer ganó más de 20 millones apostando solo 2 mil pesos en el casino de Viña del Mar.

La fortuna favoreció a la mujer de iniciales K.R.R. quien se mostró totalmente emocionada tras obtener la millonaria cifra.

La indiferencia no es una alternativa cuando una persona gana millones en un concurso, sorteo o en un juego de azar. Indiscutiblemente se despiertan variados sentimientos humanos, desde la “sana” envidia hasta la genuina alegría.

Y así ocurrió la tarde de este lunes 23 de octubre en el casino de Viña del Mar, cuando la máquina comenzó a brillar y sonar indicando una afortunada ganadora del jackpot de más de 20 millones de pesos.

Con una jugada de 2.630 pesos, la mujer 47 años, de iniciales K.R.R. (prefirió que su nombre no fuese revelado) y de nacionalidad venezolana, se coronó como la flamante ganadora del millonario premio y aún en estado de shock por la gran cifra indicó que “yo vengo poco y nada al casino, no me considero una jugadora, por ende, aún no puedo creerlo, estoy en shock, ganar 23 millones de esta manera es fantástico”.

Según recuerda la ganadora, estaba en las máquinas del sector terraza cuando ocurrió lo impensado. “Se acercaron personas a aplaudirme y no entendía porque, la máquina se bloqueó y no sabía que hacer, jamás me imaginé que era el monto acumulado hasta el momento”, expresó la triunfadora, mientras recibía las felicitaciones de los asistentes y del personal del casino.

Cabe destacar, que Enjoy Viña, además de las salas de juegos, cuenta con diferentes promociones como Dados de la Suerte y Sorteados VIP, torneos de tragamonedas, sorteos en las mesas de juegos y actualmente con la posibilidad de ganar más de 2.000 cruceros para dos personas a lo largo de la cadena de casinos, entre otras formas de poder obtener millonarios premios como la afortunada ganadora.

Por otra parte, el casino cuenta con una completa parrilla de entretención gratuita que incluye artistas como Adrián y los Dados Negros, Sonora Barón y Franco el Gorila. Para conocer la gama de actividades completa se puede acceder a enjoy.cl.