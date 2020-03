Municipio de Quilpué implementó protocolo de acción ante eventuales casos de Coronavirus en la comuna

El objetivo principal del protocolo de acción en la comuna es prevenir la mortalidad producto del virus COVID-19. Lo que fue destacado por las asistentes a esta charla informativa.



Miembros de establecimientos educacionales, municipales y subvencionados de de Quilpué participaron de una charla informativa, en el marco del Consejo comunal de seguridad, dictada por el director del área de salud de la Corporación Municipal, el Doctor Luis Basaez, respecto al protocolo establecido en la comuna, en caso de un eventual caso de Coronavirus.

La charla informativa realizada por el área de la salud de la Corporación municipal de Quilpué para que la comunidad educativa practique el protocolo adecuado para tratar un posible paciente con la presencia de este virus.

Al respecto de esta actividad, el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres manifestó que “estamos en una coordinación directa, donde este organismo va a liderar las acciones correspondientes. Nuestra primera preocupación son los establecimientos educacionales, fundamentalmente los jardines infantiles y escuelas; y no solo municipales, sino que de la comuna, para poder hacer una difusión como corresponde. Ello quiere decir: que las personas puedan entender y no entrar en pánico o especulaciones, que a veces se dicen muchas cosas por las redes sociales y finalmente no son la realidad”, sostuvo la autoridad.

Por su parte, el Dr. Luis Basaez, Jefe del área de salud de la Corporación Municipal de Quilpué señaló que “lo importante es la etapa de la prevención, mediante la cual tenemos que participar todos. Eso significa entregar una gran cantidad de información a nuestra ciudadanía, porque aquí lo fundamental es tener el menor número de pacientes infectados, de tal manera que la mortalidad —que es baja en el caso del coronavirus— no dé cuenta de muchos de nuestros ciudadanos. Eso es lo importante: reducir la infección, y para eso debemos preparar a las personas; y que todos, no solamente el sistema de salud, cooperemos para evitar una infección mayor”, dijo el especialista.

En esta actividad, también se anunció la campaña de vacunación contra la influenza para personas de mayor riesgo de contraer esta enfermedad, como son los adultos mayores, mujeres embarazadas y lactantes.