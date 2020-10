Municipio de Valparaíso realiza “puerta a puerta” para promover participación ciudadana en el próximo plebiscito constitucional

Un amplio despliegue en los diferentes sectores de la ciudad de Valparaíso está realizando el municipio con la finalidad de informarse e invitar a las vecinas y vecinos en el próximo proceso de plebiscito constitucional del 25 de octubre próximo. Por eso realizó el recorrido en diferentes lugares el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp acompañado de concejales, directores de unidades locales y dirigentes sociales hacia el campamento Nuevo Amanecer, ubicado en la parte alta del Cerro Mariposas.

En ese sentido, el alcalde Jorge Sharp afirmó que “estamos desplegados en el territorio para invitar a los vecinos y las vecinas de Valparaíso a participar. Quisimos estar en el campamento Nuevo Amanecer con los vecinos y los dirigentes, en particular con Cristian Calderón, porque consideramos que el derecho a la vivienda, que no está garantizado en la actual Constitución, debe estarlo. En la medida de que el derecho a la vivienda digna esté consagrado en el nuevo texto constitucional, eso va a permitir que no solamente todas las autoridades tengan el mandato por luchar por la vivienda digna, sino que también todas las leyes van a tener que adecuarse a ese objetivo. Por eso estamos haciendo esta campaña -para invitar a participar- en los campamentos de Valparaíso”.

En tanto, Tania Madriaga, directora Secretaria Comunal de Planificación del municipio porteño, enfatizó: “Vinimos a apoyar a la comunidad del campamento Nuevo Amanecer para que se sienta integrada y convocada a participar en el próximo Plebiscito con el voto que estimen conveniente hacer, pero que sientan que tienen que estar presente en este nuevo momento del país. Es una instancia que necesita que la gente de los sectores que han estado postergados durante todas estas décadas se puedan integrar. Dar a conocer sus demandas, sus sueños, sus expectativas y sus esperanzas para que el proceso constituyente que se ha abierto pueda responder a estas necesidades”.

Y agregó: “Ese es el objetivo, y la comunidad ha recibido bien esta visita. Les hemos informado sobre las medidas de seguridad que se requieren para el día de la votación, también les ayudamos a ver dónde es su lugar de votación, y un poco de acompañamiento en cómo se traduce este proceso para cada persona, en las dificultades y las necesidades que tienen para poder acercarse al próximo Plebiscito. Así que dejamos invitados a todos y a todas a que nos pidan la colaboración -si la necesitan- de parte del municipio, porque somos parte de las herramientas que tenemos para acompañar a la comunidad para que participemos”.

Marcos Sierra, vecino del Nuevo Amanecer, agradeció la visita de las autoridades municipales y manifestó su intención de participar en el Plebiscito del próximo 25 de octubre. “Espero que haya harta participación de los ciudadanos y que vayamos todos a participar en este hito para ver si se puede cambiar la Constitución”.

La vecina Jessica Soto opinó que el cambio de la Constitución abriría nuevas oportunidades a las y los jóvenes de nuestro país para llevar las riendas de la política. “Hay gente que estudia cinco años o seis años y no pueden surgir. Quedan en la misma situación. No ascienden. Siempre son los mismos en la política. Entonces, ¿por qué no puede ser gente que venga de abajo? Gente que sea de pocos recursos pero que con esfuerzo ha sacado su carrera. ¿Por qué tienen que ser siempre los ricos?”, cuestionó la porteña.

Por otro lado, para que el Plebiscito se lleve a cabo de forma segura, los equipos municipales han estado trabajo arduamente para preparar las dependencias de los locales de votación. Fue así que a partir de esta semana se trabajó en la distribución, sanitización y señalización de las urnas y cámaras secretas para la votación.