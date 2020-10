Finaliza primera temporada de Late por Instagram sobre temas del LGBT “Dani Pride”

La pandemia ha sido la excusa perfecta para volver a encerrarnos en nuestras casas, sin embargo, la monotonía o falta de panoramas terminó obligando a que ciertos personajes decidieran crear contenido desde sus perfiles y potenciar la migración de la tv a los aparatos móviles. Dani Ride, cantante y compositor chileno con más de 129mil seguidores en Instagram, no quiso quedar ausente a esta tendencia y el 1 de agosto informó a través de un post en la plataforma, la creación de su propio programa digital.

“En junio todo se tiñe con los colores de nuestra bandera, pero y el resto del año nos olvidan. Ya no más, ya estamos cansades de que nos usen solo en junio, ya no somos una minoría, de hecho, nunca lo fuimos. Si no nos dan un espacio nos lo hacemos nosotres” señalaba el video promocional del espacio en el que integraba a varios de sus seguidores e imágenes de las movilizaciones por el orgullo.

La nominada a los Premios Grammy Latino 2015, Javiera Mena, fue la encargada de dar el puntapié inicial a las entrevistas, alcanzando más de treinta y cinco mil reproducciones del video, conectándose desde su actual residencia en España. El segundo sábado fue el turno de Joaquin Orellana, con más de seis millones en Tik Tok y uno de los primeros confirmados en la Team House chilena. Tomas Printemps y Esteman Music, fueron quienes disfrutaron del lugar con risas y muchas preguntas de sus seguidores.

“Debido a la contingencia, me animé a generar un espacio para visibilizar a artistas de distintas áreas, activistas, organizaciones, fundaciones, entre otros, que pertenezcan a la comunidad LGBTiQA+ y/o contribuyan con nuestros derechos, y que la incluya en su contenido” señaló el cantante y hoy modelo de Paris, Dani.

Alexa Soto, Noah Blanco y Gabo Planettas, fueron los encargados de conversar en el quinto capítulo con el artista, enfocado principalmente a comunidad Trans. Sin embargo, fueron los tiktokers Basti Lolein y Le Auguss, con 250mil y 832mil seguidores respectivamente, quienes se tomaron el espacio multicolor con risas y entretención en su sexta edición.

Camila Moreno, cantante ganadora de tres Premios Pulsar el 2016, fue quien aceptó a la invitación del penúltimo capítulo conversando junto a Dani acerca del rol que debe cumplir al estar expuesta a la opinión del público en la música. Muchos de los cánones de belleza que se le pidieron y que decidió tomarse con humor, optando por su talento, dentro del mundo de las artes, fueron algunos de los temas que sinceró en el espacio.

Finalmente, la actriz Fernanda Urrejola decidió abrir sus puertas y contar su intimidad en el último capítulo de “Dani Pride”, el sábado 10 de octubre, luego de meses de exposición en los medios tras contar su homosexualidad. La artista y actriz de series de Netflix, agradeció el tiempo y el espacio que se le brinda a la comunidad asegurando que “ya no debiese ser tema”.