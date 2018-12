Música con raíces e influencias eurohispanas en el Palacio Rioja

El músico Llinos Martí Acuña ofrecerá un concierto llamado “Pasión eurohispana” de forma gratuita el día sábado 5 de enero a las 19.00 hrs en el Hall Central del Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja, ubicado en calle Quillota 214.

“Sin lugar a dudas es un evento cultural imperdible para comenzar a vivir y disfrutar el verano en nuestra bella ciudad de Viña del Mar que ofrece una gran cantidad de panoramas que como municipio hemos programado para toda las personas que viven o nos visitan en esta temporada”, señala la Alcaldesa Virginia Reginato.

El pianista y profesor de la Universidad de Chile tocará obras para piano de compositores con raíces o influencias eurohispanas en un concierto que será educativo y didáctico, ya que presentará una pequeña reseña histórica de cada pieza junto con su ejecución, haciendo así un verdadero diálogo entre el público y él como intérprete.

El repertorio del concierto que organiza la Municipalidad de Viña del Mar a través de su Unidad de Patrimonio y cuya duración se proyecta a 60 minutos aproximadamente incluirá las obras Preludio y Fuga No. 5 de J. S. Bach; Sonata para Piano Op. 27, No. 2 de Ludwig Van Beethoven; Nocturno Op. 15, No. 1 y Preludios Op. 28, No. 1 y 4 de Frederic Chopin; Aragonesa de las “cuatro piezas españolas” de Manuel De Falla y Tristorosa, A. 034 de Heitor Villa-Lobos.