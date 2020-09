Operativo en playa de Concón dejó un detenido: se negó en ser fiscalizado

Intensas fiscalizaciones en toda la región se están realizando para devolver a sus lugares de residencia a quienes vienen a la región en sus segundas residencias, especialmente para prevenir rebrotes del coronavirus en la zona.

En las playas Los Lilenes y Amarilla de Concón se desarrollaron estos controles a cargo de la seremi de la Salud, Carabineros y Fuerzas Armadas para controlar a quienes vienen de zonas como la Región Metropolitana y otras zonas de la región de Valparaíso. Pero uno de los episodios ocurridos fue de una persona que se negó ser controlado, logrando ser detenido por efectivos navales y de la cuarta comisaría de Carabineros de la comuna.

El seremi de Salud, Francisco Álvarez, indico que “lo que acabamos de ver es lo que ocurre cuando las personas no tan solo actúan con irresponsabilidad, sino que también con negligencia. Pasa que estas personas que no quieren ser fiscalizadas, es porque claramente no son de acá”.

La autoridad sanitaria aprovechó la instancia en reiterar el llamado de no venir a la zona en estas fechas, “lo hemos dicho en muchas ocasiones: no solo van a pasar un mal rato, también van a ser fiscalizados, controlados y sancionados y como pudimos ver en esto, la persona ya se fue detenida”, concluyó.

El director del Departamento de Salud de la Municipalidad de Concón señaló que la positividad es la más baja en la comuna en comparación con otras zonas. “Esto viene a reforzar al equipo covid y por lo tanto el agradecimiento correspondiente a todas las autoridades que puedan realizar de forma permanente este tipo de fiscalizaciones”.

Hasta el cierre de la edición, han totalizado 211 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena y 1.010 derivaciones hacia sus primeros domicilios.