[Opinión] El look de los animadores en la tercera jornada de #Olmué2024.

Por Miguel Ángel Guzmán, Diseñador de alta costura.

Vámonos a lo concreto…

Eduardo fuentes, dentro de una belleza clásica, elegante, es un patrón digamos. Creo que está bien logrado. A él le viene mucho.

Pero creo que esta noche, la tercera noche del Festival del Huaso, fue la noche de Ivette. El tono celeste turquesa, que es un color que por lo demás está de mucha moda, le toma perfecto. Ella es una morena clara… a un hombro me parece interesante. Sigue manteniendo la linea de vestido ajustado, pero sin lugar a dudas es el mejor look y me ha gustado. Igual estamos al debe en el cabello. Tal vez con este hermoso vestido un pelo bien tomado, con un par de lindos pendientes, sería el óptimo. Pero creo que es lo mejor que he visto por lo pronto.

Una vez más vuelvo a felicitar a todo el equipo de producción, de diseñadores, todos los que trabajan para esto. En relación al vestido, vuelvo a repetir. Me encantó el color, el brillo que tenía… Muy televisivo. Muy logrado.

Ahora, lo que no entiendo es que terminen los animadores bailando entre medio del público. Se pierde cierta elegancia y tradición. Y yo, soy amante de la tradición.