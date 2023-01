Organizan curso teórico práctico internacional sobre Biología del Desarrollo

Este curso intensivo de la facultad de Ciencias de la vida UNAB, contó además con conferencias para estudiantes graduados avanzados y becarios posdoctorales que buscan una visión amplia de los temas modernos de la biología del desarrollo.

Catorce destacados académicos internacionales y veinte alumnos fueron parte del Curso Práctico Internacional EMBO de Biología del Desarrollo, que se realizó en el Campus Quintay de la UNAB sede Viña del Mar.

Los organizadores de este encuentro fueron el Dr. Roberto Mayor, académico de la University College London, el Dr. Fernando Faunes Quinteros, secretario académico de la Facultad de Ciencias de la Vida y el Dr. John Ewer del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso.

“Este es un curso intensivo de laboratorio y conferencias de 13 días para estudiantes graduados avanzados y becarios posdoctorales que buscan una visión amplia de los temas modernos de la biología del desarrollo. En esta versión también participaron algunos estudiantes latinoamericanos excepcionales que aún no comienzan sus estudios de postgrado”, informó el Dr. Faunes.

Las conferencias, sesiones teóricas y laboratorios relacionados proporcionaron al estudiante el estado del arte de los paradigmas, problemas y metodologías de la Biología del Desarrollo moderna. Asimismo, los laboratorios incluyeron manipulación embriológica, genética molecular y enfoques de biología celular. Además, hubo sesiones en las cuales los alumnos presentaron sus investigaciones.

Destacados Expositores

La charla inaugural de bienvenida fue realizada por el Dr. Roberto Mayor, director del curso. En esta ponencia el académico expuso sobre la historia de esta iniciativa que se desarrolla desde 1999.

El Dr. Nipam Patel (director del Marine Biological Laboratory y profesor de la Universidad de Chicago) y el Dr. John Ewer (investigador del Centro de Neurociencia de Valparaíso y del Centro Milenio Genómica de la Célula) presentaron conferencias sobre los conceptos básicos de la Biología del Desarrollo, y específicamente acerca del avance de uno de los modelos clásicos de Genética y Biología del Desarrollo: la mosca de la fruta o Drosophila melanogaster. Además, se ejecutaron actividades prácticas en las cuales los alumnos estudiaron patrones de expresión de diferentes genes en distintos estadios del desarrollo usando microscopía de fluorescencia confocal y microscopía de fluorescencia de lámina de luz.

Las siguientes sesiones estuvieron a cargo del Dr. Alejandro Sánchez-Alvarado (Stower Institute for Medical Research, EE. UU), quien expuso sobre los mecanismos involucrados en la regeneración de la planaria. Junto al Dr. Sánchez-Alvarado los estudiantes efectuaron inyecciones de marcadores en planarias y además recolectaron varias especies de la costa, que fueron analizadas bajo el microscopio.

Además, se realizó un simposio al cual asistieron investigadores de distintos laboratorios de Chile para participar en las conferencias dictadas por profesores invitados e investigadores de Chile. Las charlas abordaron distintos aspectos de la Biología del Desarrollo en varios modelos experimentales. En este simposio, el Dr. David Sherwood, ganador del premio Ruth Kirschtein; becario especial de leucemia y linfoma; ganador del premio Howard Temin y miembro de investigación de la Sociedad Americana del Cáncer expuso sobre su investigación en el modelo C. elegans.

Hubo también en este encuentro sesiones virtuales en la Casa Verde en Valparaíso a cargo de la Dra. Anne Grapin-Botton, profesora del Max Plant Institute de Biología Celular y Molecular de Alemania y del Dr. Claudio Stern, experto en el desarrollo embrionario de aves, usando el modelo de pollo.

Durante este evento los estudiantes trabajaron en el laboratorio de la Dra. Kathleen Withlock (Centro de Neurociencia de la UV), quien junto a la Dra. Corinne Houart (pionera en el uso de la edición del genoma en el pez cebra, King’s College London), analizaron embriones de pezcebra al microscopio y realizaron inyecciones de compuestos fluorescentes.

En los días finales, se dictaron sesiones teóricas sobre el desarrollo del anfibio Xenopus laevis a cargo del Dr. Roberto Mayor y la Dra. Karen Liu (bióloga del desarrollo con estudios de las células de la cresta neural y la embriogénesis, King’s College London). Los estudiantes observaron embriones en etapas tempranas de Xenopus (género de ranas carnívoras provenientes originalmente de África) y realizaron trasplantes entre distintas regiones del embrión. Además, se analizaron embriones de ratón, otro modelo clásico de Biología del Desarrollo de los vertebrados.

Los estudiantes tuvieron sesiones teóricas del desarrollo del erizo a cargo del Dr. David McClay (profesor de biología en el Trinity College of Arts and Sciences de la Universidad de Duke, Durham) y con el Dr. Felipe Aguilera (profesor asistente de la Universidad de Concepción). En el laboratorio los estudiantes trabajaron en fertilizaciones de erizo, analizaron las primeras etapas del desarrollo y estudiaron el patrón de expresión de algunos genes.

La conferencia de cierre del curso fue dictada por la Dra. Marianne Bronner (Instituto de Tecnología de California, Caltech) sobre el destino celular de las células de la cresta neural. Finalmente, el Dr. Roberto Mayor realizó un breve resumen del curso y entregó los certificados y premios a los asistentes.