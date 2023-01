A casi mil personas atendió la Hospitalización Domiciliaria del Hospital Dr. Gustavo Fricke durante el año pasado

Durante el 2022 se atendieron a 965 personas, que equivalen a 12 mil 340 días-camas domiciliarias. Facilitar la recuperación de los pacientes en un ambiente familiar, además de permitir dar un mejor uso a las camas hospitalarias son parte de los objetivos de este modelo de atención.

“Poder trabajar en Hospitalización Domiciliaria (HD) es un agrado gigantesco y uno ve cómo cambia, cómo florece el paciente. Estando en el Hospital, no está en su entorno, no tiene la luz del sol durante todo el día, no está en compañía de sus familiares, no está en un ambiente que es el que siempre ha tenido. Entonces, cuando uno ve – por ejemplo- que el paciente adulto mayor con una neumonía o un accidente vascular, ha estado en el hospital y luego pasa a HD, cambia completamente. Pasa a ser un paciente mucho más despierto, más reactivo, logra retomar la vía oral, porque la familia le puede dar el soporte completo, entonces ahí podemos ver que los pacientes tienen una recuperación mucho más pronta y los objetivos se logran mucho más rápido”, explicó el Jefe (s) Unidades de Medicina Ambulatoria, Dr. Marcelo Garrido.

Ese fue el caso de Daniel Estay paciente de Hospitalización Domiciliaria, quien se mostró agradecido por la atención y señaló que “el servicio ha sido espectacular. Toda la atención de hospitalización allá, las dos semanas que estuve en el hospital y las que he tenido acá, la atención ha sido muy buena. El doctor, la enfermera que ha venido, la nutricionista, la kinesióloga… todo ha sido muy muy bueno. En realidad, personalmente siento que hay un compromiso emocional del equipo con el paciente. Uno se siente muy cómodo de expresar lo que siente de todo lo que significa esta enfermedad para uno”.

“No me ha sido sencillo aceptar esta enfermedad que para mí es nueva. Recién estoy aprendiendo a conocerla y a vivir con ella (…) A mí me dieron el alta el 29 de diciembre y nunca han dejado de venir. Incluso el mismo día 1 de enero, no esperaba que vinieran por ser día festivo, pero aquí estuvo el kinesiólogo atendiendo, lo que fue una sorpresa para mí y revela lo comprometido que están los equipos de este servicio con nosotros”, recalcó Estay.

Profesionales a domicilio

La Unidad de Hospitalización Domiciliaria corresponde a una de las cuatro subunidades de la Unidad de Medicina Ambulatoria del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del mar (junto a Quimioterapia Adulto-Infantil Ambulatoria, Cirugía Mayor Ambulatoria y Medicina Adulto-Infantil Ambulatoria).

“Dentro de Hospitalización Domiciliaria hemos asignado las funciones de nuestros profesionales en rehabilitación integral y es súper importante el trabajo que tenemos con kinesiólogos y fonoaudiólogos en la rehabilitación de los pacientes, inicialmente con accidente cerebro vascular como terapia puente, para que después continúen en el gimnasio o bien, con atención primaria”, explicó el Jefe (s) Unidades de Medicina Ambulatoria, Dr. Marcelo Garrido.

El profesional señaló que para optar a la Hospitalización Domiciliaria, el paciente deberá requerir tratamiento antibiótico una vez al día o tratamiento endovenoso que incluya rehabilitación kinésica o fonoaudiológico, seguimiento de exámenes, control seriado, entre otros.

Cabe destacar que, Hospitalización Domiciliaria del Hospital Dr. Gustavo Fricke cubre Viña del Mar y Concón. En el caso de que exista un candidato a esta modalidad de atención que sea de otra comuna, se hace el nexo con el hospital que le corresponda. Los cupos para Hospitalización Domiciliaria son 45 para pacientes adultos y 10 para pediátricos.

Nutrición Enteral Domiciliaria

Dentro de esta unidad, se encuentra el Programa de Nutrición Enteral Domiciliaria de la Ley Ricarte Soto dirigido a pacientes que se encuentran con sonda nasogástrica, sonda nasoenteral, gastrostomía o yeyunostomía. Aquí educamos a las familias en «cómo se utiliza este tipo de alimentación, entregarle los insumos y entregarles las fórmulas de alimentación”, sostuvo el Dr. Garrido.

El objetivo de este programa se enfoca a “pacientes que hayan perdido la vía oral como alimentación, puedan tener este beneficio de manera gratuita y sin tener que estar costeándolo ellos, ya que es un tratamiento de muy alto costo y se vuelve inviable para las familias. Se trata de suplir esa necesidad y poder seguir alimentando y nutriendo a sus familiares, a los pacientes en este caso”, destacó la nutricionista clínica de Hospitalización Domiciliaria, Isidora González. Hasta ahora el programa Nutrición Enteral Domiciliaria atiende un total de 84 pacientes.