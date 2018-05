OTEC Municipal de Quilpué invita a vecinos a participar en cursos de capacitación

La oferta para este segundo semestre contempla: Manipulación de Alimentos, Técnicas de Atención a Clientes, Primeros Auxilios, Asistente de la Educación, Excel Nivel Intermedio, Asistente Administrativo y Repostería.

Veintisiete vecinos de la comuna de Quilpué y El Belloto fueron certificados por el Municipio, tras haber participado con éxito en los cursos copago de Cuidado y Atención del Adulto Mayor, e Higiene y Manipulación de Alimentos.

“Súper valorable lo que hace la Municipalidad, porque el curso es súper asequible, y está bien enfocado en la capacitación, porque se aprende. Los relatores que ponen a cargo de nosotras, es gente que sabe, por lo tanto te vas bien capacitado. En mi caso yo estoy sin trabajo, entonces te motivan también a buscar trabajo y te ayuda mucho, el hecho de tener este certificado, porque en el fondo acredita que realmente aprendiste, porque cumple con todas las expectativas”, expresó Araselly Pimentel, alumna del curso de Higiene y Manipulación de Alimentos.

Los cursos impartidos por el Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) de la Municipalidad buscan canalizar acciones de capacitación para las personas que requieren elevar su nivel de calificación, logrando con esto, que los usuarios puedan acceder a empleos productivos y de mejor calidad.

“A mí me parece genial, ya que yo busqué curso y lo primero que me apareció fue acá en la Municipalidad de Quilpué y lo encontré genial, asequible, se comunican al tiro con uno, así que muy bien. La profesora muy atenta, cualquier duda ella estaba ahí para atenderla, mis compañeros y los funcionarios de la OTEC un siete, así que muy bien. El curso no fue solo teórico, también fue de mucha práctica, donde nos enseñaron tips para levantar a los abuelitos, para que sea más cómodo y digno para ellos”, dijo Karina Salinas, alumna del curso de Cuidado y Atención del Adulto Mayor.

Variada oferta

Destacar que durante el 2017 el Municipio logró certificar a más de 285 alumnos/as de la comuna, quienes lograron capacitarse en las áreas de computación, salud y alimentación colectiva. En tanto, para el segundo semestre de este 2018, la OTEC Municipal impartirá diversas capacitaciones para los usuarios, los cuales comenzarán a ejecutarse a partir del mes de julio.

La oferta para este año contempla los cursos de: Manipulación de Alimentos, Técnicas de Atención a Clientes, Primeros Auxilios, Asistente de la Educación, Excel Nivel Intermedio, Asistente Administrativo y Repostería.

Para quienes deseen conocer mayores detalles sobre los valores y fechas de cada curso, pueden escribir al correo [email protected] o llamar a los teléfonos (32) 2186244 – (32)2186246. Asimismo, pueden hacer las consultas directamente en la oficina del OTEC Municipal, la cual se encuentra ubicada en calle Covadonga 1285 (detrás del Liceo Artístico Gronemeyer).