Pabellón Quirúrgico de Hospital Van Buren homenajea a funcionaria técnico en enfermería

Equipo directivo, junto a funcionarios y funcionarias, develaron una placa conmemorativa en reconocimiento a los más de cuarenta años de servicio que la arsenalera Georgina Fasciolo Muñoz laboró en el centro asistencial porteño.

En una emotiva ceremonia, el Hospital Carlos Van Buren reconoció los 42 años de servicio que la Técnico en Enfermería y Arsenalera Quirúrgica, Georgina Fasciolo Muñoz, entregó a la institución de salud, dándole su nombre al Pabellón Quirúrgico número uno del recinto.

El inédito tributo un funcionario no médico del Hospital van Buren se justificó por el invaluable aporte de Fasciolo en la formación de diversas generaciones de médicos, profesionales y funcionarios.

El Director (s) del HCVB, Dr. Mauricio Cancino detalló que “Georgina Fasciolo estuvo más de 42 años en nuestro hospital y en su despedida, le hicimos este homenaje, al descubrir una placa en el pabellón en reconocimiento para el primer funcionario no médico de la institución, justamente porque ella ha marcado a distintos grupos de funcionarios y cirujanos de nuestro hospital que vieron en ella un referente formador de distintas generaciones de arsenaleras”.

Pabellón Quirúrgico Número 1 “Georgina Fasciolo Muñoz”

Con un emotivo acto, el equipo directivo del hospital, junto a la arsenalera homenajeada y funcionarios de distintos estamentos, develaron una placa instalada en el Pabellón Urgencia Número Uno, que nombra dicha dependencia en honor a la funcionaria que se acogió a retiro.

El Dr. Cancino expresó que “nosotros como hospital estamos enormemente orgullosos de poder darle una despedida de estas características y también acompañándola a que no sea solamente pasado y presente sino que permanezca en el futuro, por eso, el Pabellón de Ginecología Número 1 del hospital llevará su nombre para siempre”.

En tanto, el Jefe de Pabellones del Hospital, Dr. Ignacio de la Torre, opinó que “nos parece muy importante que instituciones relevantes socialmente, como son los hospitales y el centro asistencial ancla de nuestra comuna de Valparaíso, puedan distinguir a funcionarios que lo han hecho su hogar, en este caso por más de 42 años y sobre todo, con una forma de trabajo impecable, muy comprometida y de un alto nivel de valores personales y sociales”.

A lo anterior, el facultativo añadió que “en esta ocasión, el Director del hospital accedió a reconocer mediante esta distinción el Pabellón Número 1 de Ginecología que es donde nuestra funcionaria realizó la mayor parte de su trabajo”.

Por su parte, la hoy ex funcionaria, Georgina Fasciolo Muñoz, se refirió al reconocimiento que recibió y comentó que “fue muy bonito y estoy muy emocionada, no me lo esperaba realmente, primera vez que se da esto en el Pabellón, he vivido de todo en mi trayectoria, situaciones alegres y tristes, muchas emociones, sufrimientos pero más que nada, fue una entrega total. Participé en la formación de muchos cirujanos, becados y funcionarias que han llegado a trabajar acá. Mis colegas y doctores ya me han hecho muchas despedidas y ahora voy a disfrutar con la familia”.