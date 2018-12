“Pacto de sangre” da inicio a su segundo acto y su director Cristián Mason anuncia: “Junten fuerza”

Anoche, la teleserie nocturna de Canal 13 ganadora de dos Copihues de Oro, comenzó una nueva etapa en la historia de los cuatro amigos interpretados por Pablo Macaya, Álvaro Espinoza, Pablo Cerda y Néstor Cantillana. Durante la primera temporada vimos cómo comenzó la historia y cómo una mala decisión afectó la vida de los personajes, lo que cautivó a las audiencias quienes se volcaron a las diferentes plataformas de Canal 13 para seguir los contenidos generados por “Pacto de Sangre” y sus personajes.

El director de la teleserie, Cristián Mason, nos cuenta de esta transición: “La primera temporada era el encantamiento con la historia y todo lo que sucedía a raíz de las malas decisiones que el grupo de amigos habían tomado. Eso llevó a un error tras otro. Y lo que comenzó a motivar también fue la culpa, que en Gabriel estaba más relacionada al deber moral, y en los otros en tratar de contenerlo. En esta segunda etapa, Benjamín se desata. Comenzamos a ver que cualquier cosa que obstaculice su camino, él es capaz de eliminarlo”.

Con este nuevo ciclo, hay un cambio en la presentación de cada capítulo y anoche, hubo una frase que llamó profundamente la atención de sus seguidores: “La más bella astucia del diablo es convencernos de que no existe”. Mason nos explica que “con esa frase de Charles Baudelaire, estamos demostrando que el mal está personificado en varios, no solo en uno de los personajes, en varios que tienen su lado oscuro. Y el opening lo que muestra es que viene una secuencia en que se activa la cuestión policial. El cerco policial comienza a estar más cerca. Más cerca de las familias, de los hijos, de todos”. Y nos adelanta lo que viene en los próximos capítulos: “Vamos a ver a Ignacio que está sometido a un estrés importantísimo producto del ‘maravilloso’ equipo de padres que tiene. Esta presión policial va a provocar que, precisamente a los que tienen acciones como Benjamín o como Marco, quién también está involucrado y no solo en el crimen de Daniela, sino que tiene una situación de violencia familiar más o menos importante, a cometer más errores aún o a exacerbar su lado oscuro”.

También le pedimos a Cristián, que revele lo que viene para los personajes de ahora en adelante: “Benjamín ya se mostró. Marco también entra en un estado que traerá varias sorpresas que no puedo contar para que el público se sorprenda. Gabriel tomará una decisión fundamental en términos de querer que se sepa la verdad. Y Raimundo es el más ajeno a ese movimiento porque lo único que quiere es salvar su vida, lo cual lo hace más adorable pero igual lleno de problemas”. ¿Y las mujeres?: “Ellas toman otra línea de acción. En este momento, Trinidad está como escuchando y recabando información para ver qué es lo que viene más adelante. Josefa está metida en medio de la violencia en su matrimonio, además de ser la profesora de Karina y lidiar con lo que pasó. Maite en su relación con Feliciano, lo está atrayendo e inconscientemente está siendo cada vez más parte del grupo y no sabemos si va a ser parte como en una especie de colusión o como una investigación encubierta, eso es parte del secreto”.

Para finalizar, nuestro director se dirige al público: “Esta es una teleserie, un thriller que tiene mucho suspenso y mucha acción. Yo les digo que hay capítulos que se vuelcan a la acción porque obviamente nos hemos planteado en otras situaciones, los suspensos o las crisis que vienen. Entonces, nuestros capítulos van jugando en esa onda, van moviéndose en torno al suspenso, planteamiento de conflicto, desarrollo y crisis de ellos, y vuelta a plantear nuevos conflictos. Pueden esperar que nosotros vamos a seguir respondiendo a ellos y los vamos a sorprender cada vez más. Así que junten fuerza, que nosotros estamos juntando sangre”.

“Pacto de Sangre”, es una coproducción de Canal 13 y AGTV, y se emite de lunes a jueves después de “Tele13”.